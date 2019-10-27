EZ CD Audio Converter — многофункциональный инструмент для работы с аудиофайлами. Программа дает возможность пользователями преобразовывать дорожики из AudioCD в различные музыкальные форматы: WMA, MP3, FLAC, AAC. Также поддерживается функция конвертация файлов этих форматов.

С помощью утилиты можно записать музыкальные композиции на диск. Доступен инструмент для просмотра метаданных треков. При копировании информации, можно выбрать раздел для сохранения треков и формат названий выходных файлов.

Утилита EZ CD Audio Converter распространяется по условно-бесплатной модели. Есть бесплатная пробная версия на 30 дней. По окончанию тестового периода необходимо приобрести лицензию. Стоимость полной версии — 40 евро. Интерфейс софта переведен на русский язык.

Как пользоваться программой EZ CD Audio Converter?

Первый доступный инструмент в программе EZ CD Audio Converter — «Audio CD Ripper». Функция позволяет копировать содержимое носителя, на котором расположены музыкальные композиции.

В верхней части интерфейса необходимо выбрать раздел, где находится диск. Также можно выбрать скорость копирования данных. Если дисковод не поддерживает высокую скорость обработки информации, то не стоит выбирать максимальное значение. Есть вероятность сбоя во время переноса информации с носителя на компьютер.

Ниже отображается список треков на диске, а также подробная информация о музыкальных композициях: исполнитель альбома, альбом, жанр, год, издатель и т.д. Изменить информацию нельзя.

В правом нижнем углу расположен инструмент для редактирования выходных файлов. Здесь можно выбрать тип копирования диска: обычный, создание образа, перенос только одного файла. Далее пользователи могут установить нужный формат и качество звука.

Также следует выбрать выходную папку — раздел, в который будет сохранена копия AudioCD. В строке «Формат имени выходных файлов» необходимо указать, как будет отображаться название скопированных треков — например, сначала имя исполнителя, потом альбом, номер композиции и название. Последовательность можно изменить.

Второй доступный инструмент в программе EZ CD Audio Converter — «Audio Converter». Данная функция позволяет конвертировать музыкальные композиции из одного формата в другой. Для этого нужно указать расположение файла (-ов) для конвертации через встроенный проводник и добавить их в список треков.

Когда треки добавлены и выбран нужный формат, пользователям программы нужно нажать кнопку «Конвертировать» — она находится на верхней панели инструментов.

Инструмент «Disc Burner» позволяет записывать музыкальные файлы на диск. С помощью данной функции создается AudioCD для воспроизведения на различных музыкальных проигрывателях — например, CD-плеер или в автомобиле.

Для записи файлов на диск, нужно перетащить треки в специальное окно. После этого следует выбрать функцию «Записать диск» — она находится на верхней панели инструментов.

При необходимости, пользователи могут создать CD/DVD с данными. В этом случае, помимо музыки на диск можно записать другие файлы: документы, изображения, видео.