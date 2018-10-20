Free Audio Converter — простой в использовании аудиоконвертер, основная задача которого заключается в конвертировании аудио-файлов из одного формата в другой. Представленная на данной странице версия программы полностью бесплатна в эксплуатации, однако имеет некоторые (в большинстве случаев незначительные) функциональные ограничения.

Функции Free Audio Converter

Приложение Free Audio Converter имеет узкую специализацию, не требует от пользователя выполнения каких-либо сложных настроек для конвертации мультимедиа-данных. Аудиоконвертер поддерживает множество форматов аудиофайлов, а также некоторые видео-форматы. При конвертации последних выполняется извлечение аудиодорожки и последующее ее сохранение в выбранном формате. Возможность вырезки звука из видеофайлов можно считать второй ключевой функцией программы.

В качестве входных данных в аудиоконвертер Free Audio Converter могут быть такие форматы мультимедиа-файлов как: MP3, WAV, AAC, M4A, M4B, WMA, ASF, FLV, OGG, FLAC, ALAC, APE, SHN, RA, RAM, RM, RMM, RMVB, AMR, MKA, TTA, AIFF, AIF, AU, MPC, SPX, AC3, CUE, MP2 и CAF.

Любые из перечисленных форматов файлов могут быть конвертированы в MP3, WAV, FLAC, WMA, AAC и M4A. При сохранении входных данных в наиболее распространенном формате MP3 пользователь может выбрать качество (битрейт) конечного аудио: 128кб/сек (для устаревших аудио-плееров), 240 кб/сек (обычно используется в интернете) и 320 кб/сек (высшее качество, сравнимое со студийной записью). Преобразование файлов во все остальные форматы осуществляется методом сжатия без потери качества (настройки выставлены по умолчанию).

Следует добавить, что данный конвертер аудио способен конвертировать как один, так и множество файлов одновременно. Для пакетной конвертации также предусмотрена функция переименования конечных файлов по маске (проставление нумерации или даты).

Ограничения бесплатной версии Free Audio Converter

В бесплатной редакции аудиоконвертера отсутствует функция объединения нескольких исходных аудиофайлов в один файл. Кроме того, в конечный файл помещается небольшая звуковая вставка с рекламой программы.

Совместимость Free Audio Converter с Windows

Приложение Free Audio Converter предназначено для запуска на компьютерах с системой Windows XP (только SP3), Vista, 7, 8, 8.1 и 10 (32 и 64 bit). Интерфейс программы полностью переведен на русский язык.