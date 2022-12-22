XRECODE3 — программа для конвертации аудиофайлов из одного формата в другой с возможность ручной настройки качества, а также для извлечения аудио из видео и CD-граббинга (копирования аудио-треков с оптических компакт-дисков). Это условно-бесплатно приложение с пробным периодом использования в течение 30 дней без функциональных ограничений.
Программа XRECODE3 поддерживается операционными системами Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.
Функции программы XRECODE3
Программа XRECODE3 имеет три основные функции:
- Конвертация аудиофайлов. Поддерживаются все распространенные форматы аудио. Имеется возможность тонкой настройки качества для выходных файлов и редактирования метаданных, включая установку/замену обложки. Также предусмотрен ряд дополнительных функций, как, например, нормализация громкости, удаление тишины, разделение аудиофайла по каналам.
- Извлечение аудио из видеофайлов. Программа XRECODE3, по сути, осуществляет конвертацию видео со звуком в аудио. Поддерживаемые выходные форматы, настройки качества и дополнительные функциональные возможности также применимы и к функции извлечения аудио из видео.
- CD-граббинг. Функция предоставляет возможность копирования аудио-треков с оптических компакт-дисков и их последующего сохранения на компьютере в любом из поддерживаемых программой аудиоформатов.
Зачем нужна программа XRECODE3?
- Программа XRECODE3 поддерживает пакетную обработку аудио и видео, позволяя за раз осуществлять конвертацию множества файлов. Более того, приложение имеет многовкладочный интерфейс, что обеспечивает возможностью выполнения нескольких задач одновременно (как если бы пользователь запустил несколько экземпляров программы XRECODE3).
- По каждому из поддерживаемых выходных форматов в аудиоконвертере XRECODE3 предусмотрены собственные настройки качества. Есть возможность настроить качество путем выбора пресета (предустановки) либо вручную отрегулировать, как битрейт, так и частоту дискретизации.
- Отдельно стоит отметить настройки аудиоканалов. XRECODE3 поддерживает аудио с канальность до 7.1. Для тонкой настройки каналов в программе используются матрицы. С их помощью можно не только включать/выключать один или несколько каналов, но изменять их порядок (например, сделать так, чтобы в правом канале воспроизводился звук левого канала, и наоборот).
- Возможность объединения в один аудиофайл множества аудиофайлов разных форматов (на момент написания обзора поддерживались MP3, MP2, AAC/M4A/M4B/MP4, AC3, OGG, OPUS, SACD/DFF/DST). Функция слияния без перекодирования позволяет объединить все исходные файлы указанных форматов без потери их изначального качества.
- Удобство редактирования метаданных. В XRECODE3 предусмотрена отдельная вкладка, в которой пользователь может отредактировать или заполнить (в случае отсутствия) метатеги аудиофайлов. Имеется возможность автоматического заполнения метаданных путем их скачивания из интернета (поддерживается скачивания с сервисов freeDBJB,GnuDb и Retrobridge).
- Функция выравнивания громкости позволяет применять данную операцию, как к отдельным аудиофайлам, так и ко всем добавленным в обработку (причем программа способна проанализировать уровни громкости аудиофайлов и автоматически выставить среднее значение для каждого из них).
- Функция разделения объединенных аудиофайлов по тишине позволяет автоматически создавать на выходе несколько отдельных файлов для возможности их воспроизведения на устройствах, не поддерживающих специфические форматы (как, например, CUE).