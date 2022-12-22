XRECODE3 — программа для конвертации аудиофайлов из одного формата в другой с возможность ручной настройки качества, а также для извлечения аудио из видео и CD-граббинга (копирования аудио-треков с оптических компакт-дисков). Это условно-бесплатно приложение с пробным периодом использования в течение 30 дней без функциональных ограничений.

Программа XRECODE3 поддерживается операционными системами Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Функции программы XRECODE3

Программа XRECODE3 имеет три основные функции:

Конвертация аудиофайлов. Поддерживаются все распространенные форматы аудио. Имеется возможность тонкой настройки качества для выходных файлов и редактирования метаданных, включая установку/замену обложки. Также предусмотрен ряд дополнительных функций, как, например, нормализация громкости, удаление тишины, разделение аудиофайла по каналам. Извлечение аудио из видеофайлов. Программа XRECODE3, по сути, осуществляет конвертацию видео со звуком в аудио. Поддерживаемые выходные форматы, настройки качества и дополнительные функциональные возможности также применимы и к функции извлечения аудио из видео. CD-граббинг. Функция предоставляет возможность копирования аудио-треков с оптических компакт-дисков и их последующего сохранения на компьютере в любом из поддерживаемых программой аудиоформатов.

Зачем нужна программа XRECODE3?