SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги EZ CD Audio Converter

В данном списке представлены программы для замены EZ CD Audio Converter. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на EZ CD Audio Converter, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 16 программ

Exact Audio Copy
Exact Audio Copy

Версия 1.6

Программа для риппинга Audio CD

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
XRECODE3
XRECODE3

Версия 1.136

Программа для конвертации аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
MediaHuman Audio Converter
MediaHuman Audio Converter

Версия 1.9.8

Программа для конвертации аудио

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
MediaCoder
MediaCoder

Версия 0.8.63

Программа для конвертирования аудио и видео

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Total Audio Converter
Total Audio Converter

Версия 5.3.0.206

Программа для конвертирования аудио в разные форматы

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
SRS Audio SandBox
SRS Audio SandBox

Версия 1.10.2.0

Программа для улучшения звука на компьютере

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (50)
Free Audio Converter
Free Audio Converter

Версия 5.1.7.215

Программа для конвертации аудио

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
XMedia Recode
XMedia Recode

Версия 3.4.4.3

Программа для конвертации видео и аудио в различные форматы

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
Freemake Audio Converter
Freemake Audio Converter

Версия 1.1.0.63

Конвертировать музыку бесплатно

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Wavepad Audio Editor
Wavepad Audio Editor

Версия 8.13

Функциональный аудиоредактор

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Lossless Audio Converter
Lossless Audio Converter

Версия 1.10

Lossless Audio Converter - конвертация музыки

Оценок пока нет
MP3Resizer
MP3Resizer

Версия 2.1.0

MP3Resizer - изменение размеров MP3 файлов.

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Audio Comparer
Audio Comparer

Версия 1.7.0.0

Поиск дубликатов музыки

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (2)
Movavi AudioSuite
Movavi AudioSuite

Версия 1.1.19

Набор модулей для работы с аудиофайлами

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Convertilla
Convertilla

Версия 0.4.1.25

Бесплатный конвертер видео

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Icecream Media Converter
Icecream Media Converter

Версия 1.45

Конвертер медиафайлов

Оценок пока нет