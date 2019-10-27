Exact Audio Copy — программа для риппинга Audio CD в операционной системе Windows. Утилита совместима с 32-х и 64-битными версиями Windows 7/ 8.1/ 10/ 11. Интерфейс локализован под Россию. Программное обеспечение EAC распространяется бесплатно.
Зачем нужна программа Exact Audio Copy?
Exact Audio Copy преобразовывает аудиотреки с компакт-дисков в файлы формата WAV. После этой процедуры эти треки можно перекодировать с помощью другого кодировщика в любой другой формат по желанию:
- MP3
- FLAC
- APE
Для истинных меломанов, ценящих оригиналы, в программу встроена онлайн-база AccurateRIP. Она сравнивает копию диска пользователя с другими копиями.
Во время процедуры риппинга программное обеспечение создает файл разметки (Cue Sheet). Он содержит информацию о:
- зазорах
- атрибутах аудиофайла
- коды ISRC
- текстовые данные
Важно! Программное обеспечение EAC умеет точно копировать информацию с очень сильно поврежденных компакт-дисков.
Меню риппера Exact Audio Copy
Блок меню программы находится в верхней части и состоит из вкладок:
- «EAC»
- «Правка»
- «Действия»
- «База данных»
- «Сервис»
- «Справка»
В настройках «EAC» можно задать параметры извлечения, имен, нормализации трека:
- заполнение сэмплов тишиной позволит получить звук близкий к оригиналу;
- синхронизация между треками даст возможность избежать щелчков и провалов;
- отдых дисковода позволяет не нагреваться диску внутри него, увеличивая качество снятых с диска файлов с помощью риппинга;
- блокировка дисковода не даст случайно открыть его во время процедуры, чтобы не сбить запись.
В Extract Audio Copy реализована поддержка всех кодеков, а также SCSI/ATAPI CD приводов. Программное обеспечение оснащено встроенным плеером. EAC понимает и умеет редактировать ID3-тэги. В этом звуковом редакторе реализовано много функций по обработке звука. Риппер поддерживает функцию записи CD дисков, работу с CD Extra и CD Text, а также доступ к CDDB.