Exact Audio Copy — программа для риппинга Audio CD в операционной системе Windows. Утилита совместима с 32-х и 64-битными версиями Windows 7/ 8.1/ 10/ 11. Интерфейс локализован под Россию. Программное обеспечение EAC распространяется бесплатно.

Зачем нужна программа Exact Audio Copy?

Exact Audio Copy преобразовывает аудиотреки с компакт-дисков в файлы формата WAV. После этой процедуры эти треки можно перекодировать с помощью другого кодировщика в любой другой формат по желанию:

MP3

FLAC

APE

Для истинных меломанов, ценящих оригиналы, в программу встроена онлайн-база AccurateRIP. Она сравнивает копию диска пользователя с другими копиями.

Во время процедуры риппинга программное обеспечение создает файл разметки (Cue Sheet). Он содержит информацию о:

зазорах

атрибутах аудиофайла

коды ISRC

текстовые данные

Важно! Программное обеспечение EAC умеет точно копировать информацию с очень сильно поврежденных компакт-дисков.

Меню риппера Exact Audio Copy

Блок меню программы находится в верхней части и состоит из вкладок:

«EAC»

«Правка»

«Действия»

«База данных»

«Сервис»

«Справка»

В настройках «EAC» можно задать параметры извлечения, имен, нормализации трека:

заполнение сэмплов тишиной позволит получить звук близкий к оригиналу;

синхронизация между треками даст возможность избежать щелчков и провалов;

отдых дисковода позволяет не нагреваться диску внутри него, увеличивая качество снятых с диска файлов с помощью риппинга;

блокировка дисковода не даст случайно открыть его во время процедуры, чтобы не сбить запись.

В Extract Audio Copy реализована поддержка всех кодеков, а также SCSI/ATAPI CD приводов. Программное обеспечение оснащено встроенным плеером. EAC понимает и умеет редактировать ID3-тэги. В этом звуковом редакторе реализовано много функций по обработке звука. Риппер поддерживает функцию записи CD дисков, работу с CD Extra и CD Text, а также доступ к CDDB.