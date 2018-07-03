Freemake Audio Converter - бесплатная программа для конвертирования аудио. Фримейк Аудио Конвертер поддерживает все популярные форматы музыки и известные аудио плееры. Ещё одна полезная функция программы - извлечение музыки из видеоролика и сохранение её в виде отдельного файла.
Преимущества аудиоконвертера Freemake Audio Converter:
- Программа полностью бесплатна. В конвертере не содержится рекламы и скрытых платежей. Также программы не требует регистрации.
- Аудиоконвертер Фримейк копирует музыку из видео любого формата: DVD, H.264, AVI, MPEG, MP4, MKV, DIVX, MOV, WMV, VOB, 3GP, RM, QT, FLV.
- Программа содержит функции для редактирования музыки. Например, с её помощью можно соединить несколько треков в один файл.
- Аудиоконвертер Freemake копирует музыкальные файлы сразу в программу iTunes для последующего прослушивания.
- Приложение конвертирует музыку в формат M4A для проигрывания на мультимедийных устройствах Apple.
- Бесплатный аудиоконвертер поддерживает большое количество форматов музыки: MP3, WMA, WAV, FLAC, AAC, M4A, OGG.