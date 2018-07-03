Freemake Audio Converter - бесплатная программа для конвертирования аудио. Фримейк Аудио Конвертер поддерживает все популярные форматы музыки и известные аудио плееры. Ещё одна полезная функция программы - извлечение музыки из видеоролика и сохранение её в виде отдельного файла.

Преимущества аудиоконвертера Freemake Audio Converter: