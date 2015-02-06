SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги nanoCAD ВК

В данном списке представлены программы для замены nanoCAD ВК. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на nanoCAD ВК, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 8 программ

LibreCAD
LibreCAD

Версия 2.2.1.5

Создание схем зданий

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (5)
FreeCAD
FreeCAD

Версия 0.17

Программа (САПР) для трехмерного параметрического моделирования

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (4)
SolidWorks Premium
SolidWorks Premium

Версия 1

Комплексное решение для 3D дизайна.

Оценок пока нет
nanoCAD
nanoCAD

Версия 4.5

Универсальная САПР-программа

Оценок пока нет
AutoCAD 2014
AutoCAD 2014

Версия 1.0

AutoCAD 2014 – это больше, чем проектирование

Рейтинг 2,1 из 5 2,1 (16)
nanoCAD free

Версия 5.1

Бесплатная САПР программа

Оценок пока нет
SolidWorks Standard

Версия 1

Гибридное параметрическое моделирование.

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (2)
SolidWorks Professional

Версия 1

SolidWorks Professional

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)