SoftSalad СОФТСАЛАТ
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nanoCAD free

Бесплатная САПР программа

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Актуальная версия 5.1
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История изменений

Версия 5.1

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