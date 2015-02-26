nanoCAD free – свободное программное обеспечение для составления различного рода проектов на основе графических представлений объектов, плоских и трехмерных чертежей.

Программа nanoCAD free является аналогом известного редактора AutoCAD. Она также включает разнообразие инструментов по автоматизированному проектированию в различных отраслях. В базу nanoCAD free занесены все известные действующие государственные стандарты. Интерфейс программного обеспечения представлен на русском языке, что значительно упростит изучение всех тонкостей программы.