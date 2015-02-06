SolidWorks Professional

SolidWorks - это программа для создания трехмерных моделей. SolidWorks дополняет список программ САПР и стоит в одном ряду с AutoCAD и Autodesk Mechanical Desktop. В Solid Works можно создавать 3D-модели любых коммуникаций от самых простых до самых сложных.

Возможности Солид Воркс: