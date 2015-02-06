SolidWorks Professional

SolidWorks - это программа для создания трехмерных моделей. SolidWorks дополняет список программ САПР и стоит в одном ряду с AutoCAD и Autodesk Mechanical Desktop. В Solid Works можно создавать 3D-модели любых коммуникаций от самых простых до самых сложных.
Возможности Солид Воркс:
- обратная разработка (реинжиниринг);
- создание технических руководств, предшествующих этапу подготовки сопроводительной документации;
- оформление сопроводительной документацией в соответствии с заданными международными стандартами (ISO, ГОСТ, ANSI, DIN и др.);
- оценка надежности, прочности, динамики и прочий анализ конструкций, который существенно сокращает издержки на опытные образцы;
- поддержка импортированной документации;
- автоматическая проверка и корректировка документации на предмет ее соответствия заданным стандартам;
- наличие готовой базы изделий;
- создание изображений по 3D-модели.