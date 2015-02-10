SolidWorks Standard

SolidWorks – система, которая предназначена для проектирования и системного анализа и позволяет наладить изготовление самых различных изделий. Программа – это ядро автоматизированного комплекса предприятия, позволяющая следить за полным циклом производства любого изделия. Поддерживает обмен данных с различными программами для Windows.

При помощи SolidWorks можно создавать интерактивную документацию. Заказчик софта в праве выбрать одно из трех изданий: SolidWorks Premium, SolidWorks Professional и SolidWorks. Данные программы являются показателем высокого качества и производительности, которые сочетаются с образцовой технической поддержкой на случай, если у пользователя возникнут проблемы.