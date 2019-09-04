LibreCad — свободно распространяемая система автоматизированного проектирования (САПР) для черчения в двухмерном пространстве. Основное предназначение программы — проектирование (создание и редактирование готовых) двумерных чертежей, планов, схем, используемых в строительной, электротехнической, инженерной и других сферах (в т.ч. для загрузки проектов в станки с ЧПУ).
САПР LibreCad не требовательна к компьютеру, работает в системах Windows XP, Vista, 7,8 и 10 (32/64 бит), интерфейс переведен на русский и многие другие языки.
Инструменты и руководство к LibreCad
Следует понимать, что LibreCad создавался энтузиастами, потому от этой САПР не стоит ожидать слишком многого. Тем не менее, программа способна удовлетворить требования при проектировании довольно сложных чертежей, схем, планов и т.д.
Инструменты. Пользователь найдет в LibreCad все необходимые инструменты проектирования, в числе которых:
- Черчение линий (15 типов).
- Окружности (9 типов).
- Кривые (7 типов).
- Эллипсы (4 типов).
- Ломаные линии (8 типов).
- 7 вариантов выборки объектов чертежа.
- Различные инструменты корректировки/изменения объектов чертежа (например, округление углов, разбиение, вытягивание и многие другие).
- Измерительные инструменты, включая обычную линейку и транспортир.
- Различные варианты добавления текста и другие возможности.
Другие важные возможности и функции. Наличие множества инструментов проектировщика — важная, но далеко не единственная особенность LibreCad. Удобство и эффективность работы с данной САПР также обеспечивают:
- Создание многослойных чертежей и разделение объектов по функциональным блокам с возможностью сохранения каждого отдельного блока в файл и редактирования в собственном окне.
- Построение графиков математических выражений.
- Импорт объектов в чертеж из PIC, ESRI Shape и множества типов графических файлов.
- Представление чертежей в различных единицах измерения.
- Возможность работы в программе с планшета, трекпада и тачскрин-устройств.
- Различные режимы привязки при добавлении/перемещении объектов: к точкам сетки, внешним граням и центру объектов, к точкам пересечения объектов и т.д.
- Поддержка различных типов файлов чертежей: импорт и редактирование — DXF, DWG, LFF, CXF и JWW, сохранение — DFX 2000/2004/2007/R12/R14, LFF и CXF.
- Возможность подключения внешних плагинов для расширения функционала программы.
- Построение объектов и выполнение некоторых функций путем ввода спецкоманд во встроенный интерпретатор команд (консоль) и многие другие функции.
LibreCad — одна из лучших САПР для 2D-проектирования из числа бесплатных.