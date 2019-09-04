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LibreCAD

LibreCAD

Создание схем зданий

4,0 (5)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 2.2.1.5
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История изменений

Версия 2.2.1.5

  • Техническое обновление: улучшены переводы и исправлены ошибки.
  • Добавлен обработчик сбоев.
  • В журнале изменений указаны обновления переводов и исправления серии 2.2.1.

Оценки программы

4,0

5 оценок Оценок пока нет

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