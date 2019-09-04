LibreCad — свободно распространяемая система автоматизированного проектирования (САПР) для черчения в двухмерном пространстве. Основное предназначение программы — проектирование (создание и редактирование готовых) двумерных чертежей, планов, схем, используемых в строительной, электротехнической, инженерной и других сферах (в т.ч. для загрузки проектов в станки с ЧПУ).

САПР LibreCad не требовательна к компьютеру, работает в системах Windows XP, Vista, 7,8 и 10 (32/64 бит), интерфейс переведен на русский и многие другие языки.

Инструменты и руководство к LibreCad

Следует понимать, что LibreCad создавался энтузиастами, потому от этой САПР не стоит ожидать слишком многого. Тем не менее, программа способна удовлетворить требования при проектировании довольно сложных чертежей, схем, планов и т.д.

Инструменты. Пользователь найдет в LibreCad все необходимые инструменты проектирования, в числе которых:

Черчение линий (15 типов).

Окружности (9 типов).

Кривые (7 типов).

Эллипсы (4 типов).

Ломаные линии (8 типов).

7 вариантов выборки объектов чертежа.

Различные инструменты корректировки/изменения объектов чертежа (например, округление углов, разбиение, вытягивание и многие другие).

Измерительные инструменты, включая обычную линейку и транспортир.

Различные варианты добавления текста и другие возможности.

Другие важные возможности и функции. Наличие множества инструментов проектировщика — важная, но далеко не единственная особенность LibreCad. Удобство и эффективность работы с данной САПР также обеспечивают:

Создание многослойных чертежей и разделение объектов по функциональным блокам с возможностью сохранения каждого отдельного блока в файл и редактирования в собственном окне.

Построение графиков математических выражений.

Импорт объектов в чертеж из PIC, ESRI Shape и множества типов графических файлов.

Представление чертежей в различных единицах измерения.

Возможность работы в программе с планшета, трекпада и тачскрин-устройств.

Различные режимы привязки при добавлении/перемещении объектов: к точкам сетки, внешним граням и центру объектов, к точкам пересечения объектов и т.д.

Поддержка различных типов файлов чертежей: импорт и редактирование — DXF, DWG, LFF, CXF и JWW, сохранение — DFX 2000/2004/2007/R12/R14, LFF и CXF.

Возможность подключения внешних плагинов для расширения функционала программы.

Построение объектов и выполнение некоторых функций путем ввода спецкоманд во встроенный интерпретатор команд (консоль) и многие другие функции.

LibreCad — одна из лучших САПР для 2D-проектирования из числа бесплатных.