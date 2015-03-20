AutoCAD 2014 – последний выпуск графического редактора AutoCAD. Программа создана для профессионального черчения и трехмерного моделирования объектов. Современная версия Автокада обладает следующими преимуществами:
- простой и удобный интерфейс, понятный как опытным пользователям, так и новичкам;
- большой выбор инструментов и надстроек для создания различных проектов;
- предпросмотр готовых работ;
- функция 3D-сканирования;
- создание ассоциативного массива;
- работа с библиотекой данных и поддержка «облака»;
- надежная защита проектов посредством функции TrustedDWG;
- мобильная версия AutoCAD 2014 для использования софта на смартфонах и планшетах.
AutoCAD 2014 разработана под современные операционные системы Windows 7 и 8. Доступна русифицированная версия программы.