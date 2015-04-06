nanoCAD ВК – специальная программа для создания и обработки проектов: систем циркуляции воды, канализационных стоков и объектов пожаротушения.

Программа состоит из двух основных компонентов: визуального редактора и расчетного модуля. Графическая составляющая nanoCAD ВК проводит трехмерное моделирование систем подачи и вывода горячей и холодной воды, схемы расположения труб, сантехнических планов многоэтажных помещений.

Расчетные инструменты выполнят необходимые математические действия по определению параметров сооружений на основе спецификаций и ведомостей комплексных рабочих чертежей.