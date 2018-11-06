FreeCAD — это параметрическая система автоматизированного проектирования (САПР) с открытым исходным кодом. Программный комплекс, состоящий из нескольких обособленных друг от друга модулей, позволяет проектировать трехмерные объекты методом параметрического моделирования (параметризации).

Принцип проектирования во FreeCAD

Алгоритм данного метода моделирования выглядит примерно следующим образом:

Сначала проектировщик создает одну основную часть (назовем ее "костяком") конечной модели.

Затем задает параметры других элементов модели и соотношения между этими параметрами.

Задействует нужный инструмент (один из имеющихся в программе либо созданный самостоятельно), после чего FreeCAD вырисовывает конечную модель, опираясь на ранее заданные параметры и соотношения между ними.

Если проектировщик решит изменить хотя бы один (а их, как правило, десятки) из первоначально заданных параметров, конечная модель автоматически будет преобразована в соответствии с введенными изменениями. Именно в этом и заключается основное отличие параметрического моделирования от привычного многим трехмерного.

Модули FreeCAD

В настоящее время продукт FreeCAD располагает тремя во многом друг от друга независимыми модулями:

Рисование. Предоставляет пользователю широкий набор инструментов, позволяющий проецировать 3D-модель на чертежный лист. Рендеринг. Данный модуль отвечает за экспорт создаваемых 3D-объектов для рендеринга в других программах 3D-моделирования. Архитектура. Набор инструментов для информационного моделирования зданий (BIM) в формате IFC.

Таким образом, программный комплекс FreeCAD может применять в самых различных сферах деятельности человека, начиная от создания трехмерных объектов в демонстрационных целях (например, видеопрезентации) и заканчивая проектированием конструктивных деталей техники, сложных одиночных и составных механизмов или даже целых зданий.

Возможности FreeCAD также могут быть расширены благодаря поддержке языка программирования Python, при помощи которого проектировщик сможет создавать собственные инструменты моделирования, автоматизировать те или иные процессы проектирования.

Совместимость с Windows

На данной странице представлены две версии FreeCAD — для 32-х и 64-битных (x86, x64) систем Windows 7, 8, 8.1 и 10. Интерфейс программы имеет частичную поддержку русского языка.