SoftSalad СОФТСАЛАТ
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FreeCAD

FreeCAD

Программа (САПР) для трехмерного параметрического моделирования

3,2 (4)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 0.17
Скачать 373 MB
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История изменений

Версия 0.17

Оценки программы

3,2

4 оценки Оценок пока нет

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