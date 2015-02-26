SolidWorks Premium - комплексное решение для 3D дизайна. Оно обеспечивает мощную симуляцию и тестирование, создание облаков точек, импорт данных и многое другое. Широкие возможности позволяют использовать пакет в реальных тестах производительности. Расширенны набор инструментов поможет создать реалистичные схемы электропроводки и труб.

Конфигурация SolidWorks Premium включает функциональные возможности SolidWorks Standard и SolidWorks Professional, а также: