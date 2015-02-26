SolidWorks Premium - комплексное решение для 3D дизайна. Оно обеспечивает мощную симуляцию и тестирование, создание облаков точек, импорт данных и многое другое. Широкие возможности позволяют использовать пакет в реальных тестах производительности. Расширенны набор инструментов поможет создать реалистичные схемы электропроводки и труб.
Конфигурация SolidWorks Premium включает функциональные возможности SolidWorks Standard и SolidWorks Professional, а также:
- SolidWorks Routing: проектирование трубопроводов с использованием библиотек стандартных элементов. Создание сборных, гнутых, а так же комбинированных трубопроводов. Создание элементов гибкой проводки (шланги, подводка и т.д.). Библиотека стандартных деталей трубопроводов (ГОСТ, ANSI, ISO, DIN...). Автоматический подбор типоразмеров стандартных компонентов.
- SolidWorks Simulation: Расчет на прочность конструкций (деталей и сборок) в упругой зоне. Расчет сборок с граничными условиями SolidWorks SimulationXpress. Использование нагрузок из SolidWorks Motion.
- SolidWorks Motion: Комплексный кинематический и динамический анализ механизмов.
- ScanTo3D: Модуль обратного инжиниринга. Преобразование облака точек в поверхности и твердотельные модели.
- TolAnalyst: Анализ размерных цепей в трехмерной модели сборки. Использование размеров и допусков DimXpert для проведения анализа. Определение допуска замыкающего размера. Определение степени влияния размеров на замыкающий размер.
- CircuitWorks: Импорт данных из радиотехнических САПР (ECAD). Построение 3D модели печатной платы по импортированным данным. Передача измененных данных в радиотехнические САПР. Сравнение версий печатной платы.