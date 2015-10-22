nanoCAD – программа для реализации узкоспециализированных задач в строительстве и проектировании. Она разработана для облегчения создания проектов архитекторами и строительными инженерами, совместима со всеми CAD-проектами и поддерживает dwg-файлы проектов всех известных САПР-систем, в том числе Corel и AutoCAD. В инструменте есть поддержка DirectX и OpenGL.
Функции nanoCAD:
- Редактирование/создание 2D/3D объектов.
- Нанесение дополнительных элементов на готовый чертеж проекта: текстов, элементов оформления, стрелок.
- Детальная настройка отображения графической информации.
- Поддержка командной строки для управления процессом проектирования.
- Автокоррекция команд.
- Специфицирование элементов чертежа по заданным атрибутам.
- Геометрическая привязка к 3D-объектам чертежа по предварительно созданной координатной сетке.
- Построение таблиц по необходимым критериям.
- Обработка любых форм растровых изображений (сканированные документы, изображения, тексты).
- Улучшенный алгоритм ввода команд.
- Поиск необходимых объектов по документу.
- Поиск элементов по заданной области на чертеже (задается рамкой).
- Автоматические математические расчеты.
- Расширенное отображение свойств внешних ссылок и таблиц.
- Поддержка пакетной печати на внешних устройствах для вывода проектной документации.