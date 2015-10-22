nanoCAD – программа для реализации узкоспециализированных задач в строительстве и проектировании. Она разработана для облегчения создания проектов архитекторами и строительными инженерами, совместима со всеми CAD-проектами и поддерживает dwg-файлы проектов всех известных САПР-систем, в том числе Corel и AutoCAD. В инструменте есть поддержка DirectX и OpenGL.

Функции nanoCAD: