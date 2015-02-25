SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено

Structure CAD (SCAD)

Синтез расчетной схемы и анализа результатов.

3,5 (2)
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Актуальная версия 11.5.3.1
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История изменений

Версия 11.5.3.1

Оценки программы

3,5

2 оценки Оценок пока нет

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