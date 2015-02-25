Structure CAD (SCAD) – система автоматизированного проектирования, используемая в архитектурно-строительной области. Программа содержит инструменты по расчетам прочностных и деформационных характеристик несущих конструкций зданий и моделированию конструктивных элементов.
Основные возможности программы Structure CAD:
- Комплексные расчеты отдельных элементов и здания в целом.
- Расширенная библиотека инструментов и модулей.
- Применение графических компонентов для составления схем расчетов.
- Экспорт полученных в программе проектов в текстовый редактор Word или табличный Excel.
SCAD также включает ряд дополнительных возможностей, предоставляющих большое количество решений инженерам-архитекторам.