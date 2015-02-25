SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги nanoCAD

В данном списке представлены программы для замены nanoCAD. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на nanoCAD, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 8 программ

DraftSight
DraftSight

Версия 2025 SP1.0

Программа (САПР) для 2D-проектирования и черчения

Оценок пока нет
CorelCAD 2023
CorelCAD 2023

Версия 2023

Программа для проектирования в 2D и 3D

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
AvisБТИ
AvisБТИ

Версия 1.5.220300

Программа для черчения поэтажных и межевых планов.

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (5)
ABViewer
ABViewer

Версия 14

Программа для редактирования CAD-файлов различных 2D и 3D форматов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
ZWCAD+ 2015
ZWCAD+ 2015

Версия 2.0

ZWCAD - профессиональная альтернатива Автокад

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
nanoCAD ВК

Версия 2.1

Внутренние системы водопровода и канализации.

Оценок пока нет
AutoCAD 2014
AutoCAD 2014

Версия 1.0

AutoCAD 2014 – это больше, чем проектирование

Рейтинг 2,1 из 5 2,1 (16)
Structure CAD (SCAD)

Версия 11.5.3.1

Синтез расчетной схемы и анализа результатов.

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)