CorelCAD 2023 — система автоматизированного проектирования (САПР) в двухмерном (2D) и трехмерном (3D) измерениях, предназначенная для создания чертежей в рамках технических проектов. Это платное программное обеспечение для компьютеров под управлением Windows 10 (сборка 21H1 или выше, 64-бит) и Windows 11 (64-бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа CorelCAD 2023

Программа CorelCAD 2023 предназначена для 2D-черчения и 3D-проектирования/моделирования, созданная специально для специалистов в области архитектуры, проектирования, строительства (АЕС) и производства. Другими словами, данная система автоматизированного проектирования обеспечивает пользователей широким инструментарием, который позволяет создавать профессиональные чертежи, концепции, планировки и преобразовывать их в объемные 3D-модели.

САПР CorelCAD 2023 содержит мощные функции для 3D-дизайна текста, графики и тактильных изображений. Поддерживается возможность совместном работы над проектами. Создаваемые в CorelCAD 2023 трехмерные модели могут быть экспортированы в виде STL-файлов для последующей их отправки в печать на 3D-принтере.

Благодаря поддержке чертежей в DWG-формате пользователи смогут импортировать и редактировать в CorelCAD 2023 чертежи, созданные в аналогичных САПР, в т.ч. и AutoCAD.

Функции программы CorelCAD 2023

Все функциональные возможности и особенности CorelCAD 2023 невозможно рассмотреть в рамках одной обзорной статьи, но мы выделили основные моменты.

Простота управления и высокая производительность

При помощи CorelCAD 2023 возможно создание профессиональных проектов в кратчайшие сроки, для чего здесь присутствуют лучшие (по словам разработчика) в отрасли ресурсы и функции для проектирования:

Возможность связки с проектом таблиц с данными форматов XLSX или CSV.

Наличие «Палитры слоев» обеспечивает легким доступом к элементам управления слоями, не выходя из пользовательского интерфейса рисования. Возможно объединение одного или нескольких слоев в «целевой слой».

При помощи фильтров групп слоев можно группировать все слои, на которые есть ссылки, из других чертежей, автоматически создающихся при присоединении внешних ссылок.

Через окно «Ресурсов дизайна» легко управлять компонентами дизайна (блоками, стилями, чертежами и изображениями), задействованными в проекте САПР.

Инструменты для создания 2D-чертежей

Отметим следующие основные моменты:

Ассоциативные шаблоны позволяют дублировать объекты вдоль пути в одной и той же перспективе, чтобы позволяет быстро создавать более крупную и сложную графику.

Наличие редактора блоков для создания блок-схем проектов, которые можно сохранять как отдельные чертежи.

Автоматическая настройка выносок и линий выносок с возможностью создания собственных размерных стилей на основе указанного размера.

Возможность перераспределения объектов с помощью объектных привязок, ручек и полярных направляющих. Все это вкупе со специализированными контекстными меню позволяет интерактивно редактировать геометрию.

3D-моделирование

Выделим следующее:

Инструменты 3D-дизайна и редактирования позволяют создавать каркасную геометрию из краев 3D-тела, поверхности, сетки или области.

Возможность создания 2D-объектов из 3D-тела или границ поверхностей.

Возможность импорта файлов стереолитографии (*.stl) для вставки содержащихся в них 3D-объектов.

Инструменты редактирования и моделирования полисолид (PolySolid) 3D-тел. Используются для рисования трехмерных твердых объектов в форме многоугольных стен. Также предусмотрена возможность скоса 3D-объектов при помощи краев фасок.

Возможность представления 2D-чертежей или даже изображений из CorelDRAW в виде 3D-моделей, что позволит вытягивать, вращать, смещать и выполнять прочие операции над 2D-объектами.

Полная поддержка устройств для манипулирования 3D-объектами от 3Dconnexion.

Аннотации и совместная работа

В проекты CorelCAD 2023 можно добавлять сообщения, напоминания или инструкции к чертежам. Вот еще важные моменты: