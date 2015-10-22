CorelCAD 2023 — система автоматизированного проектирования (САПР) в двухмерном (2D) и трехмерном (3D) измерениях, предназначенная для создания чертежей в рамках технических проектов. Это платное программное обеспечение для компьютеров под управлением Windows 10 (сборка 21H1 или выше, 64-бит) и Windows 11 (64-бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.
Зачем нужна программа CorelCAD 2023
Программа CorelCAD 2023 предназначена для 2D-черчения и 3D-проектирования/моделирования, созданная специально для специалистов в области архитектуры, проектирования, строительства (АЕС) и производства. Другими словами, данная система автоматизированного проектирования обеспечивает пользователей широким инструментарием, который позволяет создавать профессиональные чертежи, концепции, планировки и преобразовывать их в объемные 3D-модели.
САПР CorelCAD 2023 содержит мощные функции для 3D-дизайна текста, графики и тактильных изображений. Поддерживается возможность совместном работы над проектами. Создаваемые в CorelCAD 2023 трехмерные модели могут быть экспортированы в виде STL-файлов для последующей их отправки в печать на 3D-принтере.
Благодаря поддержке чертежей в DWG-формате пользователи смогут импортировать и редактировать в CorelCAD 2023 чертежи, созданные в аналогичных САПР, в т.ч. и AutoCAD.
Функции программы CorelCAD 2023
Все функциональные возможности и особенности CorelCAD 2023 невозможно рассмотреть в рамках одной обзорной статьи, но мы выделили основные моменты.
Простота управления и высокая производительность
При помощи CorelCAD 2023 возможно создание профессиональных проектов в кратчайшие сроки, для чего здесь присутствуют лучшие (по словам разработчика) в отрасли ресурсы и функции для проектирования:
- Возможность связки с проектом таблиц с данными форматов XLSX или CSV.
- Наличие «Палитры слоев» обеспечивает легким доступом к элементам управления слоями, не выходя из пользовательского интерфейса рисования. Возможно объединение одного или нескольких слоев в «целевой слой».
- При помощи фильтров групп слоев можно группировать все слои, на которые есть ссылки, из других чертежей, автоматически создающихся при присоединении внешних ссылок.
- Через окно «Ресурсов дизайна» легко управлять компонентами дизайна (блоками, стилями, чертежами и изображениями), задействованными в проекте САПР.
Инструменты для создания 2D-чертежей
Отметим следующие основные моменты:
- Ассоциативные шаблоны позволяют дублировать объекты вдоль пути в одной и той же перспективе, чтобы позволяет быстро создавать более крупную и сложную графику.
- Наличие редактора блоков для создания блок-схем проектов, которые можно сохранять как отдельные чертежи.
- Автоматическая настройка выносок и линий выносок с возможностью создания собственных размерных стилей на основе указанного размера.
- Возможность перераспределения объектов с помощью объектных привязок, ручек и полярных направляющих. Все это вкупе со специализированными контекстными меню позволяет интерактивно редактировать геометрию.
3D-моделирование
Выделим следующее:
- Инструменты 3D-дизайна и редактирования позволяют создавать каркасную геометрию из краев 3D-тела, поверхности, сетки или области.
- Возможность создания 2D-объектов из 3D-тела или границ поверхностей.
- Возможность импорта файлов стереолитографии (*.stl) для вставки содержащихся в них 3D-объектов.
- Инструменты редактирования и моделирования полисолид (PolySolid) 3D-тел. Используются для рисования трехмерных твердых объектов в форме многоугольных стен. Также предусмотрена возможность скоса 3D-объектов при помощи краев фасок.
- Возможность представления 2D-чертежей или даже изображений из CorelDRAW в виде 3D-моделей, что позволит вытягивать, вращать, смещать и выполнять прочие операции над 2D-объектами.
- Полная поддержка устройств для манипулирования 3D-объектами от 3Dconnexion.
Аннотации и совместная работа
В проекты CorelCAD 2023 можно добавлять сообщения, напоминания или инструкции к чертежам. Вот еще важные моменты:
- Возможность сравнивания двух файлов САПР и выделения отслеживаемых изменений разными цветами. Дизайнеры могут просматривать изменения, показывать параметры заинтересованным сторонам и определять изменения рабочего процесса.
- Полная совместимость с AutoCAD. Возможность открытия, редактирования и сохранения файлов в новейшем формате файлов AutoCAD — DWG. Также можно редактировать динамические блоки и сохранять их как пользовательские блоки.
- Наличие «Мастера извлечения данных» позволяет указать и/или заблокировать атрибуты объекта и извлекать нужную пользователю информацию.
- Поддержка файлов CorelDRAW и Corel DESIGNER. Возможность импорта и экспорта файлов CorelDRAW (.CDR) и Corel DESIGNER (.DES) в CorelCAD 2023 значительно упрощает рабочий процесс между САПР и графикой.
- Возможность добавления сообщений, напоминаний или инструкции в чертежи, а также поиска и редактирования аннотации, которые более не связаны с объектами. Также можно отмечать или маскировать части чертежей, чтобы освободить их от аннотаций.