AutoCAD Mechanical — программа для машиностроительного черчения. Библиотека утилиты включает в себя большой выбор готовых деталей. Приложение поддерживает промышленные стандарты точности и позволяет автоматизировать большую часть однотипных задач во время проектирования.

Утилита полностью совместима с операционной системой Windows (32/64 bit). Для комфортной работы с программой требуется Windows 7 и новее. Официальная поддержка XP прекращена. Доступна русская версия ПО для загрузки.

Полная версия AutoCAD Mechanical

Для получения полной версии программы необходимо купить лицензию, которая распространяется в формате подписки. Стоимость месячного использования AutoCAD — 6 922 рубля. При покупке лицензии на год цена продукта составит 54 390 рублей. Приобретая подписку на 3 года действует скидка 10%. В этом случае цена составит 146 852 рубля.

Основные преимущества подписки:

Оперативная техническая поддержка от разработчиков. Доступ ко всем последним обновлениям программы. Возможность использования предыдущих версий. Инструменты для совместной работы над проектами.

Чтобы протестировать доступные функции утилиты AutoCAD Mechanical можно загрузить бесплатную пробную версию программы на 30 дней с официального сайта разработчиков.

Возможности программы AutoCAD Mechanical

Среди инструментов программы AutoCAD Mechanical доступны следующие возможности:

Работа со слоями. Этот инструмент используется для создания и редактирования слоев. Управления слоями выполняется на верхней панели инструментов утилиты в разделе «Главная». Настройка размеров компонентов машиностроения. В разделе «Аннотации» пользователи утилиты могут настроить размеры для отдельных деталей и компонентов. Документирование 3D-моделей. В разделе «Главная» — «Вид» — «Базовый» расположена функция создания базовой модели Inventor.

Автоматическое создания списков деталей. Приложение AutoCAD Mechanical в автоматическом режиме создает список деталей чертежа.