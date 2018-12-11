AutoCAD Mechanical — программа для машиностроительного черчения. Библиотека утилиты включает в себя большой выбор готовых деталей. Приложение поддерживает промышленные стандарты точности и позволяет автоматизировать большую часть однотипных задач во время проектирования.
Утилита полностью совместима с операционной системой Windows (32/64 bit). Для комфортной работы с программой требуется Windows 7 и новее. Официальная поддержка XP прекращена. Доступна русская версия ПО для загрузки.
Полная версия AutoCAD Mechanical
Для получения полной версии программы необходимо купить лицензию, которая распространяется в формате подписки. Стоимость месячного использования AutoCAD — 6 922 рубля. При покупке лицензии на год цена продукта составит 54 390 рублей. Приобретая подписку на 3 года действует скидка 10%. В этом случае цена составит 146 852 рубля.
Основные преимущества подписки:
- Оперативная техническая поддержка от разработчиков.
- Доступ ко всем последним обновлениям программы.
- Возможность использования предыдущих версий.
- Инструменты для совместной работы над проектами.
Чтобы протестировать доступные функции утилиты AutoCAD Mechanical можно загрузить бесплатную пробную версию программы на 30 дней с официального сайта разработчиков.
Возможности программы AutoCAD Mechanical
Среди инструментов программы AutoCAD Mechanical доступны следующие возможности:
- Работа со слоями. Этот инструмент используется для создания и редактирования слоев. Управления слоями выполняется на верхней панели инструментов утилиты в разделе «Главная».
- Настройка размеров компонентов машиностроения. В разделе «Аннотации» пользователи утилиты могут настроить размеры для отдельных деталей и компонентов.
- Документирование 3D-моделей. В разделе «Главная» — «Вид» — «Базовый» расположена функция создания базовой модели Inventor.
Автоматическое создания списков деталей. Приложение AutoCAD Mechanical в автоматическом режиме создает список деталей чертежа.