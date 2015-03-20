SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги CorelCAD 2023

В данном списке представлены программы для замены CorelCAD 2023. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на CorelCAD 2023, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

LibreCAD
LibreCAD

Версия 2.2.1.5

Создание схем зданий

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (5)
DraftSight
DraftSight

Версия 2025 SP1.0

Программа (САПР) для 2D-проектирования и черчения

Оценок пока нет
AutoCAD Mechanical 2019
AutoCAD Mechanical 2019

Версия 2019

Программа для машиностроительного проектирования

Оценок пока нет
nanoCAD
nanoCAD

Версия 4.5

Универсальная САПР-программа

Оценок пока нет
AutoCAD 2014
AutoCAD 2014

Версия 1.0

AutoCAD 2014 – это больше, чем проектирование

Рейтинг 2,1 из 5 2,1 (16)