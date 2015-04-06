ZWCAD+ 2015 – программа для архитекторов, дизайнеров и инженеров, обладающая новыми улучшенными технологиями и созданная специально для профессиональной работы.

Новые инструментальные наборы палитр, отличающиеся особой яркостью и точностью, видовые экраны, позволяющие выполнять чертеж в его реальном масштабе, а также поддержка формата .dwg – все эти функции присутствуют в программе ZWCAD+ 2015.

Примечательно, что разработчики постарались создать программу на максимально эффективных двухъядерных процессорах, что позволяет ей работать без перебоев в течение всего дня, а также дает возможность осуществлять расширенный круг задач.

Возможности ZWCAD+ 2015: