ZWCAD+ 2015 – программа для архитекторов, дизайнеров и инженеров, обладающая новыми улучшенными технологиями и созданная специально для профессиональной работы.
Новые инструментальные наборы палитр, отличающиеся особой яркостью и точностью, видовые экраны, позволяющие выполнять чертеж в его реальном масштабе, а также поддержка формата .dwg – все эти функции присутствуют в программе ZWCAD+ 2015.
Примечательно, что разработчики постарались создать программу на максимально эффективных двухъядерных процессорах, что позволяет ей работать без перебоев в течение всего дня, а также дает возможность осуществлять расширенный круг задач.
Возможности ZWCAD+ 2015:
- Удобное 2D и 3D-моделирование.
- Вставка растровых изображений, блоков и внешних ссылок.
- Работа со слоями.
- Создание и редактирование примитивов.
- Палитры инструментов с архитектурными, механическими электрическими блоками. Импорт и экспорт настроенных блоков.