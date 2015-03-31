SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Synfig Studio

В данном списке представлены программы для замены Synfig Studio. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Synfig Studio, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 11 программ

GIMP
GIMP

Версия 3.2.6

Бесплатный редактор фотографий

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (10)
OpenToonz
OpenToonz

Версия 1.8

Программа для работы с 2D-анимацией

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (9)
Paint.NET
Paint.NET

Версия 5.1.12

Программа для рисования и редактирования изображений

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (20)
Pencil2D Animation
Pencil2D Animation

Версия 0.7.2

Программа для создания 2D-анимации

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (15)
Pivot Animator
Pivot Animator

Версия 5.2.5

Программа для создания двухмерной векторной анимации

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (5)
Inkscape
Inkscape

Версия 1.3

Популярный векторный графический редактор

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
DP Animation Maker
DP Animation Maker

Версия 3.5.09

Программа для наложения анимации на изображения

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Adobe Animate
Adobe Animate

Версия 2022

Программа для создания анимации, игр, веб-приложений и т.д.

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (44)
Affinity Designer
Affinity Designer

Версия 1.9.2

Профессиональный редактор векторной и растровой графики

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (4)
CorelDRAW Graphics Suite X5 (2020)
CorelDRAW Graphics Suite X5 (2020)

Версия 15.2.0.686

Работа с графическими проектами

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (26)
Adobe Fireworks CC
Adobe Fireworks CC

Версия 2014.1

Экранная графика, создание прототипов.

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)