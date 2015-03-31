Adobe Fireworks CC

Adobe Fireworks - утилита от Adobe, известная также под название FW. Программа является функциональным и удобным редактором, которым пользуются в основном веб-дизайнеры и разработчики.

Adobe Fireworks позволяет создавать, изменять и оптимизировать картинки, изображения и логотипы, которые в дальнейшем будут использованы на web-сайтах и в web-приложениях.

Программа предлагает пользователю большую библиотеку шаблонов и настроек, которые позволят создать уникальное изображение. Утилита синхронизируется с другими продуктами Abode, включая Photoshop, Adobe Flash и Dreamweawer.