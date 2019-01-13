Synfig Studio — свободно распространяемая программа для создания двумерной векторной анимации и графических изображений. Приложение предоставляет широкий спектр инструментов для рисования и обработки графики, создания на ее основе анимации профессионального исполнения.

Приложение Synfig Studio создавалось специально для пользователей, занимающихся созданием мультипликаций и другой анимированной цифровой продукции, но не имеющих средств для приобретения платных редакторов аналогичной функциональности.

Как работать в программе Synfig Studio?

Редактор Synfig Studio имеет достаточный функционал для решения большинства задач в создании векторной анимации и графики. Вот лишь наиболее важные возможности и особенности продукта:

Широкий набор инструментов художника

Впечатляющий набор инструментов рисования и корректировки графики позволяет пользователю воплотить любые задумки в реальности. Кисти, карандаши, заливки, градиенты, графические фильтры, инструменты выделения/перемещения/организации объектов, различные варианты цветовой палитры — эти и многие другие инструменты обеспечивают художника всем необходимым для создания цифровых векторных картин.

Автоматизированное преобразование форм

Один из наиболее востребованных инструментов в арсенале аниматора — пошаговое преобразование формы графического объекта между ключевыми кадрами (фазовка) без необходимости прорисовки каждого отдельного кадра. При помощи Synfig Studio очень просто выполнять подобные задачи. Пользователю достаточно создать первоначальный объект и его конечную форму, все остальные промежуточные кадры (а их может быть неограниченное количество) программа сгенерирует автоматически.

Слои и фильтры

Программа Synfig Studio обеспечивает возможностью манипуляции с более чем 50 слоями одновременно, каждый из которых может быть настроен индивидуально. Также в приложении имеется возможность выбора типа для создаваемых слоев — геометрические, градиентные, фрактальные, искажения и многие другие разновидности. Конечно, к каждому отдельному слою можно применять индивидуальные фильтры.

Кроме того, Synfig Studio позволяет пользователю связывать слои между собой посредством предоставленных инструментов управления либо при помощи математических выражений. Это еще одна важная особенность редактора, благодаря которой достаточно просто манипулировать поведением графических объектов между ключевыми кадрами.

Система костей (скелетная анимация)

При создании сложной анимации движения объектов аниматоры широко используют систему костей — по сути, это анимированный шаблон, поверх которого в нужных местах накладываются графические элементы. В редакторе Synfig Studio также предусмотрен этот инструмент. Программа предоставляет возможность выбора готовой и проектирования своей уникальной скелетной анимации для создания сложных анимированных сцен.

Совместимость Synfig Studio с Windows

Для установки и работы Synfig Studio подойдет компьютер средней производительности под управлением Windows XP или выше (32/64-bit). В русифицированных версиях ОС Windows приложение устанавливается на русском языке.