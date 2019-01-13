Pencil2D Animation — программа для создания двумерной (2D) анимации традиционным с использованием технологии рисованной мультипликации (покадровая анимация), но только полностью в цифровом формате.

Приложение распространяется бесплатно, подходит для компьютеров под управлением Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит), имеет перевод на русский язык (местами отсутствует).

Зачем нужна программа Pencil2D?

Приложение Pencil2D предназначено для создания двумерных анимационных видеоматериалов и анимированных изображений без ограничений по продолжительности и в максимально возможном разрешении. Для создания анимации в Pencil2D пользователю предстоит освоить традиционную технологию покадровой анимации и послойную технику рисования. Звучит сложно, но на деле — это простейший способ анимирования.

Хоть основное предназначение Pencil2D и является создание анимации, программу можно использовать и в качестве графического редактора для рисования, для чего в ней предусмотрены все необходимые инструменты. Также при помощи программы можно, к примеру, редактировать анимированные GIF-изображения, которые при импорте автоматически разбиваются по кадрам.

Функции программы Pencil2D

Программа Pencil2D имеет множество функций и обладает различными техническими особенностями:

Покадровая анимация, предполагающая рисование анимируемых объектов в каждом отдельном кадре. Конечно, пользователю не придется рисовать каждый кадр с нуля — объекты можно копировать, а затем корректировать (например, немного перемещать в ту сторону, куда он должен двигаться).

Послойная техника рисования. Предполагает создание и последующую работу с несколькими (нет ограничений по количеству) слоями изображений в индивидуальном порядке. Например, первый слой будет содержать анимируемые объекты (персонажи), второй — статичные движущиеся в одном направлении объекты (дома, деревья, машины и т.д.), а третий — неподвижный фон (небо, горы и т.п.).

Работу с несколькими слоями изображений одновременно значительно облегчает функция Калька. Она позволяет задать количество предыдущих и последующих кадров, содержание которых будет отображаться на экране при работе с текущим кадром.

Возможность использования в анимации одновременно растровой и векторной графики. Для этого в программе Pencil2D предусмотрены отдельные типы слоев. Один и тот же инструмент (например, карандаш или кисть) будет выдавать разный результат при его использовании в векторном и растровом слое.

Набор инструментов для рисования состоит из карандаша, ластика, пера, ломанной, заливки, пипетки и кисти, а также инструментов выделения, коррекции и перемещения графических объектов.

Возможность импорта в программу аудиофайлов для создания звукового сопровождения. Также в проект можно импортировать видеофайлы для использования в анимации. Но ни видео, ни аудио отредактировать в Pencil2D не получится.

Возможность импорта статичных и анимированных изображений, которые также могут использоваться в анимации. Предусмотрен специальный режим импорта группы изображений с автоматической их разбивкой по кадрам.

Простой и понятный интерфейс, в котором смогут работать даже начинающие пользователи. Любую из функциональных панелей (инструменты, палитра и т.д.) можно включать и выключать, а также перемещать в нужное пользователю место рабочего пространства.

Возможность при помощи горячих клавиш управлять временной шкалой (создание и удаление кадров, переключение между ними и т.д.), вызывать и настраивать нужный инструмент, выполнять другие действия.

Для операционных систем Windows XP и Vista существует отдельная версия программы Pencil2D (помещена нами в архив с 32-х битной редакцией Pencil2D вместе с версией для 32-битных Windows 7, 8, 8.1, 10).