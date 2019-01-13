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Pencil2D Animation

Pencil2D Animation

Программа для создания 2D-анимации

3,2 (15)
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Актуальная версия 0.7.2
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История изменений

Версия 0.7.2

  • Надёжное сохранение проектов – исправлены ошибки, из-за которых файл мог не сохраниться или повредиться.
  • Улучшено восстановление после вылета – диалог восстановления стал понятнее и лучше помогает вернуть несохранённую работу.
  • Исправлена утечка памяти при копировании/вставке кадров.
  • Починили звук – при воспроизведении аудиодорожки теперь правильная синхронизация.
  • Преобразования (сдвиг, поворот, масштаб) больше не пропадают при смене кадра или слоя.
  • Исправлен баг с планшетом – иногда требовался лишний клик перед рисованием пером.
  • Отключено создание пустых ключевых кадров двойным кликом на таймлайне (раньше случайно терялась работа).
  • Понятные сообщения об ошибках – с кнопкой «Копировать в буфер» для помощи разработчикам.
  • Панель инструментов теперь подстраивается под доступное место (не обрезается).
  • Исправлен экспорт изображений – теперь правильные расширения файлов и сообщения при ошибках.

Для Windows: известная проблема с панорамированием стилусом (средняя/правая кнопка) – обход: зажать пробел и перетаскивать. У пользователей Huion может быть лаг – отключить «линейный оптимизатор» в настройках планшета.

Оценки программы

3,2

15 оценок Оценок пока нет

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