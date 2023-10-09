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Inkscape

Inkscape

Популярный векторный графический редактор

4,7 (3)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 1.3
Скачать 131 MB
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История изменений

Версия 1.3

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Оценки программы

4,7

3 оценки Оценок пока нет

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