Inkscape — программа для обработки векторной графики. Инструментарий утилиты имеет аналогию с функционалом таких редакторов, как Corel Draw и Adobe Illustrator.

Через Inkscape можно управлять графическими элементами путем создания форм любой сложности, сортировать объекты по выбранным слоям, применять различные типы заливки фона, накладывать фоны и объекты друг на друга.

Программа импортирует графику в расширениях JPEG, PNG, TIFF, PostScript. Работа с векторами подразумевает поддержку формата SVG. По усмотрению пользователя алгоритм выполнения задач может быть настроен индивидуально. Для облегчения работы в редакторе предусмотрена отдача команд при помощи «горячих» клавиш.

Программа Inkscape на русском языке совместима со всеми свежими версиями Windows на 32 в 64-битных разрядностях.