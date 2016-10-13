CorelDRAW Graphics Suite X5 (2020)

CorelDRAW Graphics Suite X5 — новый графический пакет, позволяющий уверенно продвигать вперед любой графический проект. Точные инструменты, лучшая на рынке совместимость файлов и обновленное содержимое помогут воплотить творческие идеи в профессиональные результаты, начиная от красочных логотипов и вывесок до необыкновенных маркетинговых материалов и привлекательной интернет-графики.

В его состав входят редактор векторной графики CorelDRAW X5, редактор растровой графики PHOTO-PAINT X5, программа для преобразования растровых изображений в векторные Corel PowerTRACE X5, программа для создания скриншотов Corel CAPTURE X5, а также электронная книга по работе с пакетом CorelDRAW Handbook. Этот пакет сочетает в себе полный набор великолепных возможностей дизайна, скорость и простоту в использовании.

Функции CorelDRAW Graphics Suite X5

