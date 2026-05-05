Paint.NET — программа для редактирования изображений и фотографий. Редактор был значительно переработан и предлагает множество новых функций в уже знакомом пользовательском интерфейсе.

Paint.NET работает на операционной системе Windows 10 и 11. Программа полностью бесплатна и переведена на русский язык.

Paint.NET представляет собой мощное и удобное в использовании программное обеспечение для редактирования изображений и фотографий, созданное специально для ПК на базе Windows. Программа разработана с учетом интуитивно понятного и инновационного пользовательского интерфейса. Она поддерживает работу со слоями, предоставляет неограниченную историю действий, включает специальные эффекты и широкий спектр полезных и мощных инструментов.

Функции программы Paint.NET

Простота и интуитивность интерфейса, который был спроектирован так, чтобы быстро осваиваться без дополнительной помощи.

Возможность одновременного открытия и редактирования нескольких изображений, используя интерфейс с вкладками, аналогичный современным веб-браузерам. Вкладки отображают живые миниатюры изображений, упрощая навигацию.

Поддержка слоёв, позволяющая создавать композиции изображений, сложенных друг на друга.

Обширная поддержка популярных форматов файлов, включая JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF и многие другие.

Оптимизированная производительность, благодаря использованию последних технологий многоядерных процессоров.

Автоматические обновления, включающие новые функции, улучшения производительности и исправления ошибок.

В программе есть многие специальные эффекты, такие как размытие, увеличение резкости, удаление эффекта "красных глаз", искажения, шумы и тиснение. Также есть уникальный эффект 3D-вращения и масштабирования, который облегчает добавление перспективы и наклона к изображениям​​.

Paint.NET включает простые инструменты для рисования фигур, в том числе удобный инструмент для рисования сплайнов или кривых Безье. Инструмент градиента является инновационным улучшением по сравнению с аналогичными инструментами в другом программном обеспечении. В программе также есть магическая палочка для выбора областей похожего цвета и штамп клонирования для копирования или стирания частей изображения.