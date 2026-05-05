SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
Paint.NET

Paint.NET

Программа для рисования и редактирования изображений

3,2 (20)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 5.1.12
Установить автоматически (617 KB)
Установить вручную
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Всегда последняя версия Добавляем её сразу после выхода
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 5.1.12

  • Программа стала работать стабильнее: реже вылетает при работе с большими картинками или сложными эффектами.
  • Улучшили инструмент «Волшебная палочка»: теперь точнее выделяет области одного цвета для быстрого удаления фона.
  • Добавили поддержку новых форматов изображений, включая современные HEIC-фото с iPhone.
  • Исправили баг, из-за которого некоторые кисти рисовали с задержкой на слабых компьютерах.

Полезные статьи

Программы и редакторы для растровой графики
Программы и редакторы для растровой графики
Чем открыть PSD — программы для открытия файлов PSD
Чем открыть PSD — программы для открытия файлов PSD
Как изменить фотографию?
Как изменить фотографию?
Программы для создания фотографий с эффектами
Программы для создания фотографий с эффектами
Программы для печати фотографий на принтере
Программы для печати фотографий на принтере

Оценки программы

3,2

20 оценок Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Paint.NET