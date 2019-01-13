Pivot Animator — программа для создания двухмерной векторной анимации. Утилита не требует особых навыков инженера или дизайнера. Программа совместима с 64-битными операционными системами Windows 7, 8, 10 и 11.

Pivot Animator поддерживает русский и английский языки, а также можно выбрать один из 22 языков. Распространяется бесплатно, но есть платная версия утилиты с отсутствием рекламы и большим количеством функций.

Зачем нужна программа Pivot Animator?

Pivot Animator предоставляет большое количество инструментов для создания героя с нуля. На созданной фигуре располагаются красные точки. В основном их можно найти на сгибах конечностей, если пользователь рисует человека или животное. Эти красные точки помогают создавать анимацию, путем их перемещения и создания дополнительных кадров.

Программа позволяет выбрать фон для анимации. Можно добавить несколько животных фигур. Например, лошадь. Программное обеспечение предоставляет в бесплатное пользование фигурки следующих тематик:

животные;

военные танки;

оружие в Pivot Animator;

деревья, кустарники;

мечи, сабли.

Есть варианты, за которые нужно заплатить:

автоматическое оружие;

полицейская машина;

дракон;

готовый человечек.

Полезные опции Pivot Animator

Полезные функции Pivot Animator:

наличие каталога, который упрощает процесс поиска заготовок;

возможность управления фигурками в ПО посредством горячих клавиш;

поддержка опции «Drag and Drop»;

средства с инструментами, позволяющими создать простую анимацию;

имеется опция, позволяющая дублировать фигурки или предметы;

можно пользоваться встроенными шаблонами, включающими большое количество объектов.

В последней версии Pivot Animator были добавлены следующие функции: