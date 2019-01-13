Pivot Animator — программа для создания двухмерной векторной анимации. Утилита не требует особых навыков инженера или дизайнера. Программа совместима с 64-битными операционными системами Windows 7, 8, 10 и 11.
Pivot Animator поддерживает русский и английский языки, а также можно выбрать один из 22 языков. Распространяется бесплатно, но есть платная версия утилиты с отсутствием рекламы и большим количеством функций.
Зачем нужна программа Pivot Animator?
Pivot Animator предоставляет большое количество инструментов для создания героя с нуля. На созданной фигуре располагаются красные точки. В основном их можно найти на сгибах конечностей, если пользователь рисует человека или животное. Эти красные точки помогают создавать анимацию, путем их перемещения и создания дополнительных кадров.
Программа позволяет выбрать фон для анимации. Можно добавить несколько животных фигур. Например, лошадь. Программное обеспечение предоставляет в бесплатное пользование фигурки следующих тематик:
- животные;
- военные танки;
- оружие в Pivot Animator;
- деревья, кустарники;
- мечи, сабли.
Есть варианты, за которые нужно заплатить:
- автоматическое оружие;
- полицейская машина;
- дракон;
- готовый человечек.
Полезные опции Pivot Animator
Полезные функции Pivot Animator:
- наличие каталога, который упрощает процесс поиска заготовок;
- возможность управления фигурками в ПО посредством горячих клавиш;
- поддержка опции «Drag and Drop»;
- средства с инструментами, позволяющими создать простую анимацию;
- имеется опция, позволяющая дублировать фигурки или предметы;
- можно пользоваться встроенными шаблонами, включающими большое количество объектов.
В последней версии Pivot Animator были добавлены следующие функции:
- возможность изменять прозрачность фигуры;
- копировать фигуры нажатием клавиши;
- возможность изменять размер и поворот всей фигуры при удержании «Alt»;
- появление опции темного режима;
- изменение панели инструментов;
- добавление экспорта в формате AVI;
- добавление нескольких расширенных функций V-Cam.