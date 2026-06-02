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GIMP

GIMP

Бесплатный редактор фотографий

3,5 (10)
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Актуальная версия 3.2.6
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История изменений

Версия 3.2.6

  • Команду Cut теперь можно применять к группе слоёв: выбранная область вырезается сразу из всех растровых и незаблокированных слоёв группы.
  • Параметр Sample Merged в инструменте Color Picker теперь учитывает фильтры, применённые к отдельному слою.
  • Ускорены запуск GIMP, ввод текста и работа со списками шрифтов при большом количестве установленных шрифтов.
  • Исправлено скрытие края строки при использовании фиксированного размера текстового блока.
  • Исправлены тёмные следы инструмента Heal при рисовании за пределами слоя, размер которого меньше холста.
  • Исправлен сбой, который мог возникать при быстром нажатии клавиш после перемещения холста с зажатым пробелом.
  • Текстовый слой теперь можно выбирать для редактирования, даже если его частично закрывает маска слоя.
  • В Windows улучшены положение всплывающих окон, передача фокуса, многооконный режим и использование системного акцентного цвета.
  • В Windows исправлено повторное открытие Image Map, добавлена отправка файлов по почте через MAPI и улучшено открытие нескольких файлов через «Открыть с помощью».
  • Закрыт большой набор уязвимостей безопасности в обработчиках файлов и других компонентах.

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Оценки программы

3,5

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