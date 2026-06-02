Известный растровый редактор GIMP - это прекрасный бесплатный аналог Фотошопу или CorelDraw. Точно также, как и в этих дорогостоящих программах, в ГИМПе вы сможете редактировать изображение, наложить ретушь, использовать различные фильтры и др. GIMP также частично поддерживает работу с векторной графикой. И конечно же, GIMP можно использовать для коррекции цифровых фото!
От Paint GIMP выгодно отличается расширенным набором инструментов. Инструменты расположены на удобной панели.
Функции GIMP
- работа со слоями и каналами;
- масштабирование;
- вставка текста;
- выбор инструмента рисования (кисть, перо, карандаш);
- пипетка для клонирования цвета;
- цветокоррекция, работа с цветом;
- использование фигур (овал, прямоугольник, "лассо") для выделения областей;
- заливка цветом;
- затемнение и осветление.
Примеры использования редактора GIMP:
- исправление "заваленного" горизонта;
- кадрирование;
- подавление шума;
- имитация цветовых фильтров;
- корректировка перспективы.
Любое действие можно отменить и повторить.GIMP свободно настраивается, использование горячих клавиш еще больше облегчает работу с программой.