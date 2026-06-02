Известный растровый редактор GIMP - это прекрасный бесплатный аналог Фотошопу или CorelDraw. Точно также, как и в этих дорогостоящих программах, в ГИМПе вы сможете редактировать изображение, наложить ретушь, использовать различные фильтры и др. GIMP также частично поддерживает работу с векторной графикой. И конечно же, GIMP можно использовать для коррекции цифровых фото!

От Paint GIMP выгодно отличается расширенным набором инструментов. Инструменты расположены на удобной панели.

Функции GIMP

работа со слоями и каналами;

масштабирование;

вставка текста;

выбор инструмента рисования (кисть, перо, карандаш);

пипетка для клонирования цвета;

цветокоррекция, работа с цветом;

использование фигур (овал, прямоугольник, "лассо") для выделения областей;

заливка цветом;

затемнение и осветление.

Примеры использования редактора GIMP:

исправление "заваленного" горизонта;

кадрирование;

подавление шума;

имитация цветовых фильтров;

корректировка перспективы.

Любое действие можно отменить и повторить.GIMP свободно настраивается, использование горячих клавиш еще больше облегчает работу с программой.