Программы для создания GIF-анимации

В интернете сегодня можно найти миллиарды анимированных GIF-изображений на различную тематику. Но иногда хочется создать собственную уникальную гифку для страницы в соцсети, аватарки на форум или другой цели. Для решения этой задачи есть много специализированных программ. Рассмотрим наиболее популярные в рунете.

Synfig Studio Многие согласятся, что Synfig Studio является эталонной программой для создания векторной и растровой анимации среди бесплатных аналогичных приложений. Описать возможности Synfig Studio можно в двух словах — редактор позволяет создавать не только GIF-анимацию, но и полноценные 2D-мультфильмы. А если подробнее: Полный контроль над векторными изображениями, точнее — над любыми нарисованными графическими элементами. Программа позволяет трансформировать форму векторных элементов путем перемещения ключевых точек. Эта техника может применяться не только с целью придания элементу нужной геометрии, но и для плавного изменения формы с любым количеством шагов перехода.

Работа со слоями. Создание анимированного изображения поверх статичного, плавное появление графического элемента по созданной маске и многие другие операции гораздо проще осуществить, работая с каждым слоем по отдельности. Все это возможно в Synfig Studio.

Привязка слоев друг к другу. В Synfig Studio имеется возможность привязать элемент (или несколько) одного слоя к любому элементу любого другого слоя посредством математических выражений. Это позволяет создавать разнообразные динамически анимированные структуры, избегая необходимости работы с каждым слоем по отдельности.

Скелетная анимация. Данная техника прочно вошла в индустрию мультипликации и компьютерных игр. Заключается она в привязке отдельных частей графических элементов к "скелету", являющимися, по сути, ломаными линиями. Перемещение этих линий приводит к перемещению привязанных к ним графических элементов. Скелетная анимация может использоваться для работы, как с векторной, так и с растровой графикой.

Конечно же, в Synfig Studio предусмотрено большое количество инструментов по созданию и редактированию векторных и растровых изображений, начиная от кистей, заливок и геометрических фигур, заканчивая масками, фильтрами, цветокоррекцией и т.д. На первый взгляд может показаться, что Synfig Studio — это программа для профессиональных мультипликаторов, для работы с которой потребуется много лет учебы и практики. Но это не так. Ее может освоить любой, у кого просто хотя бы есть желание научиться создавать анимированные изображения или видеоролики на основе анимации.

Easy GIF Animator Еще одна популярная программа в рунете (и не только) для создания анимированных изображений, но с меньшими функциональными возможностями, чем у Synfig Studio. Функционал Easy GIF Animator позволяет в очень сжатые сроки и с минимальными трудозатратами создавать с нуля и редактировать готовые гифки: Собственный встроенный редактор векторных статичных изображений со стандартным джентльменским набором инструментов позволяет, как редактировать, так и создавать изображения для их последующего использования в анимации. Сюда относятся: рисование линий и геометрических фигур, кисти и спреи, монотонная и градиентная заливки, преобразование цветов, работа с прозрачностью, вставка текста и другие.

Инструментарий по работе с импортируемыми GIF-изображениями: изменение размера, кадрирование, реверс анимации, оптимизация без потерь/с потерей качества, генерирование HTML-кода для вставки картинки на сайт, интегрированный поиск гифок в сети по названиям. Многофункциональный редактор кадров с таймлайном, позволяющий одновременно редактировать несколько кадров, перемещать и копировать их, устанавливать продолжительность показа одного кадра, извлекать кадры из импортированных GIF-изображений и т.д. Кстати, редактирование изображений осуществляется внутри редактора кадров.

Наличие разнообразных шаблонов для анимации текста и изображений: движение, поворот, увеличение, плавное появление/исчезновение, выпадение за холст и т.п.

Отдельные модули для создания анимированных кнопок и баннеров для сайта.

Создание GIF-анимации из видео с возможностью установки продолжительности (начала и конца) преобразуемого куска видеоролика.

Поддерживаемые форматы изображений: импорт и обработка — GIF, JPEG, PNG, BMP и ICO; сохранение — GIF, SWF и видеоформаты. Таким образом, Easy GIF Animator заслуживает право называться полноценными редактором GIF-изображений, а при необходимости его можно использовать и просто в качестве растрового редактора. Но есть у программы один большой недостаток — она платная. С официального сайта предлагается скачать Easy GIF Animator с ограниченным количеством запусков (20), после чего придется приобретать лицензию.

GIF Movie Gear Самими разработчиками GIF Movie Gear позиционируется как профессиональный инструмент для веб-дизайнеров, сталкивающихся с необходимостью создания анимированных изображений на свой сайт, но подойдет он и просто для любителей-аниматоров. Как ясно из названия, GIF Movie Gear целиком и полностью посвящен созданию гифок. Программа имеет следующие особенности и функциональные возможности: Простой и понятный интерфейс с покадровой разбивкой GIF-изображения для быстрого перехода к любому кадру и выделения любого их количества.

Возможность редактирования нескольких кадров одновременно.

Наличие встроенного растрового редактора со стандартным набором инструментов редактирования, обработки и рисования изображений. Ими можно воспользоваться, просто кликнув два раза мышью по любому кадру анимации.

Поддержка прозрачности и возможность рисования прозрачными цветами.

Возможность объединения нескольких гифок в одну целую анимацию.

Возможность добавления заднего фона к готовой GIF-анимации с прозрачными элементами.

Одновременная обрезка всех кадров GIF-изображения (т.е. изображения в целом).

Реверс GIF-анимации, включая возможность создания и склеивание исходной с реверсированной анимацией (т.е. зацикливание анимации).

Снижение размера GIF-файла путем преобразования битности цвета (из 256 бит в 64 или 32 бит).

Функция удаления кадров из анимации с определенным пользователем шагом.

Отдельный модуль для создания иконок, в т.ч. анимированных и прозрачных.

Создание анимированных изображений из видео формата AVI (с/без компрессии).

Импорт и работа с файлами изображений формата GIF, PSD (Photoshop), JPEG, BMP, PNG, ICO, ANI (анимированные иконки Windows) и CUR (анимация для курсоров мыши). К сожалению, как и Easy GIF Animator, GIF Movie Gear не является бесплатной программой. Однако ею можно пользоваться бесплатно в течение 30 без каких-либо ограничений по функционалу. Поэтому, если вам нужно создать одну или несколько несложных анимаций, смело используйте GIF Movie Gear.

SSuite Gif Animator Если речь идет о создании простейших гифок с попеременно сменяющимися картинками, тогда SSuite Gif Animator придется весьма кстати. Данная программа не обладает каким-либо сложным функционалом, а лишь только способна объединять несколько изображений в единый GIF-файл. Приложение SSuite Gif Animator максимально простое и понятное в управлении: Используя кнопки «Add BMP/JPG» или «Add PNG», изображения добавляются на обработку в программу (можно добавить одновременно несколько). При необходимости можно установить размер будущей гифки в пикселях (если не установить, то размер GIF станет равным первому добавленному в список изображению). Продолжительность показа одного изображения устанавливается в поле «Interval (milliseconds)» в миллисекундах. Если для разных изображений необходимо установить разные интервалы, это можно сделать в разделе «Individual Parameters», задав время в миллисекундах напротив каждой отдельной картинки. Нажимаем кнопку «Create» для сохранения гифки.