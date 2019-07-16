Программы для создания GIF-анимации

В интернете сегодня можно найти миллиарды анимированных GIF-изображений на различную тематику. Но иногда хочется создать собственную уникальную гифку для страницы в соцсети, аватарки на форум или другой цели. Для решения этой задачи есть много специализированных программ. Рассмотрим наиболее популярные в рунете.
Synfig Studio
Многие согласятся, что Synfig Studio является эталонной программой для создания векторной и растровой анимации среди бесплатных аналогичных приложений. Описать возможности Synfig Studio можно в двух словах — редактор позволяет создавать не только GIF-анимацию, но и полноценные 2D-мультфильмы.
А если подробнее:
- Полный контроль над векторными изображениями, точнее — над любыми нарисованными графическими элементами. Программа позволяет трансформировать форму векторных элементов путем перемещения ключевых точек. Эта техника может применяться не только с целью придания элементу нужной геометрии, но и для плавного изменения формы с любым количеством шагов перехода.
- Работа со слоями. Создание анимированного изображения поверх статичного, плавное появление графического элемента по созданной маске и многие другие операции гораздо проще осуществить, работая с каждым слоем по отдельности. Все это возможно в Synfig Studio.
- Привязка слоев друг к другу. В Synfig Studio имеется возможность привязать элемент (или несколько) одного слоя к любому элементу любого другого слоя посредством математических выражений. Это позволяет создавать разнообразные динамически анимированные структуры, избегая необходимости работы с каждым слоем по отдельности.
- Скелетная анимация. Данная техника прочно вошла в индустрию мультипликации и компьютерных игр. Заключается она в привязке отдельных частей графических элементов к "скелету", являющимися, по сути, ломаными линиями. Перемещение этих линий приводит к перемещению привязанных к ним графических элементов. Скелетная анимация может использоваться для работы, как с векторной, так и с растровой графикой.
- Конечно же, в Synfig Studio предусмотрено большое количество инструментов по созданию и редактированию векторных и растровых изображений, начиная от кистей, заливок и геометрических фигур, заканчивая масками, фильтрами, цветокоррекцией и т.д.
На первый взгляд может показаться, что Synfig Studio — это программа для профессиональных мультипликаторов, для работы с которой потребуется много лет учебы и практики. Но это не так. Ее может освоить любой, у кого просто хотя бы есть желание научиться создавать анимированные изображения или видеоролики на основе анимации.
Easy GIF Animator
Еще одна популярная программа в рунете (и не только) для создания анимированных изображений, но с меньшими функциональными возможностями, чем у Synfig Studio. Функционал Easy GIF Animator позволяет в очень сжатые сроки и с минимальными трудозатратами создавать с нуля и редактировать готовые гифки:
- Собственный встроенный редактор векторных статичных изображений со стандартным джентльменским набором инструментов позволяет, как редактировать, так и создавать изображения для их последующего использования в анимации. Сюда относятся: рисование линий и геометрических фигур, кисти и спреи, монотонная и градиентная заливки, преобразование цветов, работа с прозрачностью, вставка текста и другие.
- Инструментарий по работе с импортируемыми GIF-изображениями: изменение размера, кадрирование, реверс анимации, оптимизация без потерь/с потерей качества, генерирование HTML-кода для вставки картинки на сайт, интегрированный поиск гифок в сети по названиям.
- Многофункциональный редактор кадров с таймлайном, позволяющий одновременно редактировать несколько кадров, перемещать и копировать их, устанавливать продолжительность показа одного кадра, извлекать кадры из импортированных GIF-изображений и т.д. Кстати, редактирование изображений осуществляется внутри редактора кадров.
- Наличие разнообразных шаблонов для анимации текста и изображений: движение, поворот, увеличение, плавное появление/исчезновение, выпадение за холст и т.п.
- Отдельные модули для создания анимированных кнопок и баннеров для сайта.
- Создание GIF-анимации из видео с возможностью установки продолжительности (начала и конца) преобразуемого куска видеоролика.
- Поддерживаемые форматы изображений: импорт и обработка — GIF, JPEG, PNG, BMP и ICO; сохранение — GIF, SWF и видеоформаты.
Таким образом, Easy GIF Animator заслуживает право называться полноценными редактором GIF-изображений, а при необходимости его можно использовать и просто в качестве растрового редактора.
Но есть у программы один большой недостаток — она платная. С официального сайта предлагается скачать Easy GIF Animator с ограниченным количеством запусков (20), после чего придется приобретать лицензию.
GIF Movie Gear
Самими разработчиками GIF Movie Gear позиционируется как профессиональный инструмент для веб-дизайнеров, сталкивающихся с необходимостью создания анимированных изображений на свой сайт, но подойдет он и просто для любителей-аниматоров.
Как ясно из названия, GIF Movie Gear целиком и полностью посвящен созданию гифок. Программа имеет следующие особенности и функциональные возможности:
- Простой и понятный интерфейс с покадровой разбивкой GIF-изображения для быстрого перехода к любому кадру и выделения любого их количества.
- Возможность редактирования нескольких кадров одновременно.
- Наличие встроенного растрового редактора со стандартным набором инструментов редактирования, обработки и рисования изображений. Ими можно воспользоваться, просто кликнув два раза мышью по любому кадру анимации.
- Поддержка прозрачности и возможность рисования прозрачными цветами.
- Возможность объединения нескольких гифок в одну целую анимацию.
- Возможность добавления заднего фона к готовой GIF-анимации с прозрачными элементами.
- Одновременная обрезка всех кадров GIF-изображения (т.е. изображения в целом).
- Реверс GIF-анимации, включая возможность создания и склеивание исходной с реверсированной анимацией (т.е. зацикливание анимации).
- Снижение размера GIF-файла путем преобразования битности цвета (из 256 бит в 64 или 32 бит).
- Функция удаления кадров из анимации с определенным пользователем шагом.
- Отдельный модуль для создания иконок, в т.ч. анимированных и прозрачных.
- Создание анимированных изображений из видео формата AVI (с/без компрессии).
- Импорт и работа с файлами изображений формата GIF, PSD (Photoshop), JPEG, BMP, PNG, ICO, ANI (анимированные иконки Windows) и CUR (анимация для курсоров мыши).
К сожалению, как и Easy GIF Animator, GIF Movie Gear не является бесплатной программой. Однако ею можно пользоваться бесплатно в течение 30 без каких-либо ограничений по функционалу. Поэтому, если вам нужно создать одну или несколько несложных анимаций, смело используйте GIF Movie Gear.
SSuite Gif Animator
Если речь идет о создании простейших гифок с попеременно сменяющимися картинками, тогда SSuite Gif Animator придется весьма кстати. Данная программа не обладает каким-либо сложным функционалом, а лишь только способна объединять несколько изображений в единый GIF-файл.
Приложение SSuite Gif Animator максимально простое и понятное в управлении:
- Используя кнопки «Add BMP/JPG» или «Add PNG», изображения добавляются на обработку в программу (можно добавить одновременно несколько).
- При необходимости можно установить размер будущей гифки в пикселях (если не установить, то размер GIF станет равным первому добавленному в список изображению).
- Продолжительность показа одного изображения устанавливается в поле «Interval (milliseconds)» в миллисекундах.
- Если для разных изображений необходимо установить разные интервалы, это можно сделать в разделе «Individual Parameters», задав время в миллисекундах напротив каждой отдельной картинки.
- Нажимаем кнопку «Create» для сохранения гифки.
QGifer
А эта программа окажется полезной для решения задач с созданием GIF-анимаций из видеороликов. Она бесплатная и поддерживает множество популярных форматов видео. Все, что требуется пользователю для экстракции GIF из видеофайла — указать первый и последний кадры.
Однако в приложении QGifer имеется несколько дополнительных удобных функций, которые позволяет сделать создаваемую GIF-анимацию уникальной и неповторимой:
- Возможность добавления текста с настраиваемым шрифтом, цветом, размером и другими параметрами. Причем текст вставляется не поверх GIF-анимации, а поверх видео (т.е. до процесса создания гифки) в пределах указываемого пользователем интервала кадров (минимум на 1). Количество текстовых вставок не ограничено.
- Возможность наложения поверх GIF-анимации собственных изображений в формате BMP, JPG/JPEG и PNG (поддерживается прозрачность). Как и в случае с текстом, изображение накладывается в пределах указанного интервала кадров. Их количество также не ограничено.
- Настройка оттенка, насыщенности и яркости GIF-картинки, а также возможность применения фильтра «Медианное размытие».
- Настройка ширины и высоты GIF-анимации с точностью до 1 пикселя и битности цвета (цветовой палитры) с шагом в 1 бит.
В принципе, данного функционала вполне достаточно, чтобы создавать гифки наподобие тех, что выкладываются в популярном онлайн-сервисе Giphy.