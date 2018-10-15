SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги MediBang Paint

В данном списке представлены программы для замены MediBang Paint. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на MediBang Paint, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 9 программ

GIMP
GIMP

Версия 3.2.6

Бесплатный редактор фотографий

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (10)
FireAlpaca
FireAlpaca

Версия 2.16.3

Программа для рисования и редактирования растровых изображений

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (8)
Paint.NET
Paint.NET

Версия 5.1.12

Программа для рисования и редактирования изображений

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (20)
Krita
Krita

Версия 5.3.1

Бесплатный многофункциональный редактор растровых изображений

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (8)
ibis Paint
ibis Paint

Версия 12.2.7.0

Программа для создания иллюстраций

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (9)
Inkscape
Inkscape

Версия 1.3

Популярный векторный графический редактор

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
Tux Paint
Tux Paint

Версия 0.9.31

Рисование для детей

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Houdini
Houdini

Версия 17.0.352

Моделирование трёхмерной графики и анимации

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (15)
Gravit Designer
Gravit Designer

Версия 3.4.9

Программа для создания векторной графики

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (4)