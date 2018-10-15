Gravit Designer — бесплатный графический редактор, позволяющий редактировать векторные изображения и создавать их с нуля. Приложение имеет множество полезных и одновременно простых в понимании и использовании функций, которые позволят даже начинающим дизайнерам создавать красивые графические элементы для использования в самых различных целях — веб-дизайн, презентации, рекламные баннеры и многое другое.

Функции Gravit Designer

Векторный редактор Gravit Designer обладает следующими особенностями:

"Многослойная" графика

Gravit Designer позволяет пользователям создавать неограниченное количество слоев (страниц), каждый из которых может иметь свое собственное содержимое и настройки — прозрачность, угол поворота, размеры, эффекты и т.д. Все созданные страницы очень можно в любой момент "превратить" в презентацию всего в один клик мышкой, а затем экспортировать в нужном формате.

Все нужные инструменты под рукой

Редактор имеет множество встроенных инструментов, без которых сегодня не обходится ни один дизайнер. Большой акцент сделан на инструментах для рисования. Пользователь сможет быстро создавать как простые геометрические, так и сложные фигуры произвольной формы. На холсте также можно размещать текст любого размера, шрифта и формы, внешние изображения и многое другое.

Каждый экспортируемый/создаваемый графический элемент автоматически становится уникальным объектом с собственными параметрами.

Также предусмотрен ряд инструментов для выделения и редактирования графических элементов или их отдельных частей.

Заливка и штриховка

В Gravit Designer предусмотрены инструменты для быстрого создания сложных штриховок и заливок. Особенность в том, что к созданному графическому объекту можно применять не одну заливку/штриховку, как это наблюдается в большинстве аналогичных программ, а сразу несколько. Накладываемые заливки "ведут себя" как слои — пользователь может в любой момент включить или выключить его, сделать прозрачным, отредактировать и т.д.

Эффекты

На выбор дизайнера Gravit Designer предлагает множество всевозможных визуальных эффектов, которые могут быть применены к любому объекту на холсте. К таким, например, относятся различные виды внутренних и внешних теней, зеркал (отражений), размытий, цветокоррекции и другие.

Создание стилей

Пользователь имеет возможность создания и сохранения собственных стилей, которые в любой момент могут быть применены к графическим объектам. Стили, к примеру, можно привязывать к множеству объектов. В дальнейшем, если изменить стиль, то изменения коснуться всех привязанных к нему элементов.

Экспорт/импорт файлов различных форматов, и не только локально

Программа Gravit Designer позволяет импортировать и экспортировать графические файлы различных форматов, включая SVG, SVGS, EPS, SKETCH и другие. Пользователю также доступно облачное хранилище Gravit Cloud, куда можно сохранять проекты или импортировать их оттуда в любой момент. Для использования хранилища придется пройти несложную регистрацию прямо в программе.

Совместимость Gravit Designer с Windows

При всех своих функциональных возможностях графический редактор Gravit Designer не требователен к компьютерным мощностям. Программа отлично работает и на слабеньких ПК с установленной ОС Windows XP (естественно, поддерживаются и все следующие версии Windows). Для установки программы подойдет как 32-х, так 64-х битная (x86 и x64) система. На данный момент редактор не имеет поддержки русского языка.