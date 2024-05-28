MediBang Paint Pro — графический редактор, специализирующийся на создании комиксов, манги, визуальных новелл (графических романов) и других подобных графических материалов. Программу можно использовать и в качестве обычного векторного редактора для создания и редактирования изображений любой тематики.

Программа распространяется бесплатно, поддерживает русский язык (перевод не полный), подходит для компьютеров под управлением Windows 7 и выше (имеются разные версии под 32-х и 64-битные системы).

Приложение MediBang Paint можно установить на смартфоны с Android и iOS.

Как пользоваться программой MediBang Paint?

MediBang Paint Pro — полноценный векторный графический редактор с достаточным набором инструментов для рисования сложных иллюстраций:

Работа со слоями с возможностью персональной настройки каждого отдельного слоя (множество режимов наложения слоев, регулировка прозрачности, настройка цветовых каналов, создание слоев-масок, поддержка 1 и 8-битных слоев и т.д.).

Наличие наиболее востребованных инструментов рисования: обычные и художественные кисти, разные режимы заливки, разнообразные карандаши, множество режимов выделения (фигуры, лассо, «волшебная палочка» и др.), рисование настраиваемых геометрических фигур, форматированный текст (с множеством вариантов оформления для использования в комиксах), разделение (разрезка) изображения с настраиваемым кернингом и интерлиньяжем, рисование кривых Фурье и многие другие.

Наличие множества готовых фильтров: хроматическая аберрация, инверсия цвета, гауссово размывание, создание шумов и многие другие.

Наличие различных линеек, помогающих художнику ориентироваться в плоскости, добавлять новые графические объекты с привязкой к другим объектам: параллельная, перекрестная, радиальная, круговая привязка, привязка к кривой и другие.

Возможность выгрузки своих работ в облако MediBang Paint с возможностью совместного редактирования изображения, комментирования, обмена и т.д.

Для работы некоторых функций/инструментов MediBang Paint Pro (включая облачный сервис) требуется регистрация на официальном сайте. Регистрация бесплатная. Пользователям предоставляется возможность покупки в интернет-магазине MediBang различного графического контента — коллекции текстур, тематические фоновые изображения (улицы, здания, помещения и т.п.), линейные (штриховые) изображения различных объектов.