Houdini - мощная профессиональная программа для работы с трёхмерной графикой. Главной особенностью пакета является то, что он является средой визуального программирования.

В программу встроена большая библиотека материалов и шейдеров для создания максимально реалистичных трёхмерных сцен. Также пользователю Houdini доступен большой набор источников света. Houdini успешно работает при моделировании физики: ткани, твёрдых тел, шерсти, волос и других материалов.

Пакет отлично подойдёт для создания анимации. В Houdini для этого есть все необходимые инструменты (редактирование ключевых кадров, анимация персонажей и т.д.).