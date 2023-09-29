Tux Paint – графическая программа для создания рисунков. Она ориентирована на детей, неравнодушных к компьютерной графике. Целевая аудитория – дети от 3 до 12 лет, хотя программой могут пользоваться и взрослые.

Инструменты: кисти, геометрические фигуры, карандаши, линии. По этой части детская рисовался схожа со всем известным редактором Paint.

Уникальные функции программы:

встроенные шаблоны для раскраски;

яркие спецэффекты;

модуль создания новых визуальных эффектов;

звуковое сопровождение.

Интерфейс Tux Paint выполнен в простом и оригинальном стиле, чтобы ребенку было просто освоиться в редакторе и нравилось заниматься рисованием. Программа может быть настроена при помощи специальной утилиты TP Config. Модуль поможет выбрать оптимальные параметры для работы (размеры окна, скорость движения курсора, ограничение рабочего поля), а также отключить некоторые функции, например, отправку на печать или по сети.