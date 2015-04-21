Scan Tailor – специальная программа для редактирования отсканированных изображений.
Инструмент позволяет отредактировать страницы отсканированного документа, отправить их на печать или сохранить в форматах DJVU и PDF. При этом программа не предназначена для сканирования или перевода символов в текстовый формат.
Функционал Scan Tailor:
- Обрезка документа.
- Создание и удаление полей.
- Устранение пятен и разводов на листах.
- Изменение яркости и насыщенности отсканированных документов.
Инструментарий программы достаточно простой и имеет аналогичный функционал в любом редакторе изображений.