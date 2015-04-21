SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно

Scan Tailor

Пост-обработка сканированных страниц

3,3 (3)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 0.9.11.1
Скачать 6 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 0.9.11.1

Оценки программы

3,3

3 оценки Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Scan Tailor