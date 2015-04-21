Scan Tailor – специальная программа для редактирования отсканированных изображений.

Инструмент позволяет отредактировать страницы отсканированного документа, отправить их на печать или сохранить в форматах DJVU и PDF. При этом программа не предназначена для сканирования или перевода символов в текстовый формат.

Функционал Scan Tailor:

Обрезка документа.

Создание и удаление полей.

Устранение пятен и разводов на листах.

Изменение яркости и насыщенности отсканированных документов.

Инструментарий программы достаточно простой и имеет аналогичный функционал в любом редакторе изображений.