В данном списке представлены программы для замены Tux Paint. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Tux Paint, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Tux Paint.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Tux Paint, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Tux Paint. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Tux Paint, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 10 программ
Версия 3.2.6
Бесплатный редактор фотографий
Версия 2.16.3
Программа для рисования и редактирования растровых изображений
Версия 5.1.12
Программа для рисования и редактирования изображений
Версия 29.1.0.0
Программа для создания комиксов и манги
Версия 6.51.30
Графический редактор для рисования и обработки растровых изображений
Версия 10.0
Программа для редактирования растровых изображений
Версия 11.0.1
Программа для редактирования растровых, 3D и RAW изображений
Версия 9.0.2
Мощнейший пакет для работы с графикой
Версия 12.0
Программа для редактирования растровых, 3D и RAW изображений
Версия 0.9.11.1
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