FireAlpaca — программа для рисования и редактирования растровых изображений. Приложение распространяется абсолютно бесплатно, подходит для компьютеров под управлением Windows Vista, 7, 8 и 10 (для 32-х и 64-х битных систем предусмотрены свои собственные версии редактора). Интерфейс FireAlpaca имеет поддержку русского языка.
Бесплатный аналог Photoshop
По своему функционалу редактор FireAlpaca чем-то напоминает Adobe Photoshop времен CS3. Особенно это заметно по пользовательскому интерфейсу. Здесь, как и в Photoshop, предусмотрены перемещаемые панели инструментов, которые при необходимости можно скрыть, ну и, конечно, сами инструменты художника — их перечень примерно такой же, как и в знаменитом коммерческом редакторе. Еще одно важное сходство FireAlpaca с продуктом Adobe — возможность создания множества слоев.
Впрочем, многие современные редакторы растровых изображений и рисовалки походят на Photoshop, и в этом нет ничего негативного. Не стоит забывать, что FireAlpaca — это бесплатная программа для рисования. И в какой-то мере она является аналогом всем известного фотошопа.
КАк пользоваться FireAlpaca?
Программа FireAlpaca в большей степени является рисовалкой, чем редактором изображений. Основной функционал приложения именно под рисование и заточен. Художники, предпочитающие бесплатный софт, найдут здесь все необходимые для цифрового творчества инструменты:
- Большое количество преднастроенных кистей: перья, аэрографы, акварели, кисти размытия и растушевки, точечные, битовые и симметричные кисти, и другие. Также в редакторе предусмотрена возможность создания собственных кистей — как простых, так и битовых (на основе изображений формата PNG или MDP). Есть в FireAlpaca и такая несвойственная для графических редакторов функция, как возможность создания кистей на основе скриптов (сценариев), синтаксис которых сильно напоминает JavaScript. Для этого даже предусмотрен специальный встроенный редактор «Brush Script Editor».
- Черчение стандартных (прямоугольники, эллипсы, многоугольники) и полигональных геометрических фигур, полилиний и кривых — словом, если требуется создавать простые чертежи, FireAlpaca для этого также подойдет.
- Инструмент разделения изображения на слои.
- Инструменты заливки: классическое «Ведро», но с дополнительными опциями, и градиентная заливка круговой и линейной формы и тремя режимами заливки — передний план, передний план-фон, прозрачный передний план.
- Все стандартные инструменты выделения: прямоугольная, эллипсоидная и многоугольная области, лассо (произвольное выделение) и, конечно, «Волшебная палочка» (без нее никуда).
- Создание различных типов слоев: 1-битовые и 8-битовые, слои-маски, трафаретные слои. Также доступны функции по управлению слоями: объединение, дублирование, множество режимов наложения слоев друг на друга, управление прозрачностью и альфа-каналами, группировка (организация) слоев и многие другие возможности.
- Также в FireAlpaca предусмотрены разнообразные фильтры, которые можно накладывать на слои или выделенные области изображения. В их числе — изменение уровней и тона, операции с цветовыми каналами, хроматическая аберрация, размытие в движении (Motion Blur), гауссово размывание, мозаики, японские паттерны, концентрированные и параллельные линии, и многие другие. Отметим, что все фильтры имеют собственные настройки.
- Наличие различных типов (режимов) линеек: параллельная, перекрестная, радиальная, круговая привязка, 3D-перспектива и другие.
Это, конечно, не все возможности редактора FireAlpaca. В заключении также хотелось бы добавить, что программа поддерживает рисование с графического планшета. Одно из подтверждений тому — возможность включения у любой кисти опции «Opacity by Pressure», автоматически определяющей прозрачность рисунка с учетом длительности/силы нажатия пользователем по сенсорной панели графического планшета.