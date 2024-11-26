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FireAlpaca

FireAlpaca

Программа для рисования и редактирования растровых изображений

3,1 (8)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 2.16.3
Скачать 55 MB
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Скриншоты

История изменений

Версия 2.16.3

  • Исправлена ошибка, из-за которой при открытии из окна материалов изображения неподдерживаемого формата файл мог быть удалён.
  • Исправлен сбой при нажатии значков «+» или «−» в списке слоёв с зажатой клавишей Shift.

Оценки программы

3,1

8 оценок Оценок пока нет

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