FireAlpaca — программа для рисования и редактирования растровых изображений. Приложение распространяется абсолютно бесплатно, подходит для компьютеров под управлением Windows Vista, 7, 8 и 10 (для 32-х и 64-х битных систем предусмотрены свои собственные версии редактора). Интерфейс FireAlpaca имеет поддержку русского языка.

Бесплатный аналог Photoshop

По своему функционалу редактор FireAlpaca чем-то напоминает Adobe Photoshop времен CS3. Особенно это заметно по пользовательскому интерфейсу. Здесь, как и в Photoshop, предусмотрены перемещаемые панели инструментов, которые при необходимости можно скрыть, ну и, конечно, сами инструменты художника — их перечень примерно такой же, как и в знаменитом коммерческом редакторе. Еще одно важное сходство FireAlpaca с продуктом Adobe — возможность создания множества слоев.

Впрочем, многие современные редакторы растровых изображений и рисовалки походят на Photoshop, и в этом нет ничего негативного. Не стоит забывать, что FireAlpaca — это бесплатная программа для рисования. И в какой-то мере она является аналогом всем известного фотошопа.

КАк пользоваться FireAlpaca?

Программа FireAlpaca в большей степени является рисовалкой, чем редактором изображений. Основной функционал приложения именно под рисование и заточен. Художники, предпочитающие бесплатный софт, найдут здесь все необходимые для цифрового творчества инструменты:

Большое количество преднастроенных кистей: перья, аэрографы, акварели, кисти размытия и растушевки, точечные, битовые и симметричные кисти, и другие. Также в редакторе предусмотрена возможность создания собственных кистей — как простых, так и битовых (на основе изображений формата PNG или MDP). Есть в FireAlpaca и такая несвойственная для графических редакторов функция, как возможность создания кистей на основе скриптов (сценариев), синтаксис которых сильно напоминает JavaScript. Для этого даже предусмотрен специальный встроенный редактор «Brush Script Editor».

Черчение стандартных (прямоугольники, эллипсы, многоугольники) и полигональных геометрических фигур, полилиний и кривых — словом, если требуется создавать простые чертежи, FireAlpaca для этого также подойдет.

Инструмент разделения изображения на слои.

Инструменты заливки: классическое «Ведро», но с дополнительными опциями, и градиентная заливка круговой и линейной формы и тремя режимами заливки — передний план, передний план-фон, прозрачный передний план.

Все стандартные инструменты выделения: прямоугольная, эллипсоидная и многоугольная области, лассо (произвольное выделение) и, конечно, «Волшебная палочка» (без нее никуда).

Создание различных типов слоев: 1-битовые и 8-битовые, слои-маски, трафаретные слои. Также доступны функции по управлению слоями: объединение, дублирование, множество режимов наложения слоев друг на друга, управление прозрачностью и альфа-каналами, группировка (организация) слоев и многие другие возможности.

Также в FireAlpaca предусмотрены разнообразные фильтры, которые можно накладывать на слои или выделенные области изображения. В их числе — изменение уровней и тона, операции с цветовыми каналами, хроматическая аберрация, размытие в движении (Motion Blur), гауссово размывание, мозаики, японские паттерны, концентрированные и параллельные линии, и многие другие. Отметим, что все фильтры имеют собственные настройки.

Наличие различных типов (режимов) линеек: параллельная, перекрестная, радиальная, круговая привязка, 3D-перспектива и другие.

Это, конечно, не все возможности редактора FireAlpaca. В заключении также хотелось бы добавить, что программа поддерживает рисование с графического планшета. Одно из подтверждений тому — возможность включения у любой кисти опции «Opacity by Pressure», автоматически определяющей прозрачность рисунка с учетом длительности/силы нажатия пользователем по сенсорной панели графического планшета.