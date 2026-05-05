Krita — растровый графический редактор, позволяющий создавать (рисовать) и редактировать растровые изображения на высоком профессиональном уровне. При этом Krita остается полностью бесплатной программой с открытым исходным кодом, за что имеет славу «бесплатного аналога PhotoShop» (и отчасти Corel Painter).

Редактор предназначен для операционных систем Windows 7 и выше. Имеются отдельные версии под ОС разрядностью 64-бит. Интерфейс переведен на русский язык.

Функции редактора Krita

По словам разработчиков, редактор Krita создан для художников-концептуалистов, иллюстраторов, художников, специализирующихся на росписи матовых и текстурных поверхностей. Также Krita позволяет создавать великолепные графические спецэффекты, для чего в нем предусмотрены специальные инструменты. Редактор обладает довольно широким функционалом и особенностями. Из их числа особенно отметим:

Работа со слоями

Сложно представить современный графический редактор высокого уровня, не поддерживающего работу со слоями. В Krita можно не только создавать, объединять и выравнивать друг относительно друга, но применять к изображению специальные слои — фильтрующие, групповые, векторные, файловые (импортированные извне). Также имеется поддержка слоев-масок, которые можно применять к любым другим слоям по нескольку штук.

Инструменты на все случаи жизни

Разработчики Krita позаботились о том, чтобы у художника был полный ассортимент инструментов для работы с графикой. Здесь имеются как привычный джентельменски набор инструментов — геометрические фигуры, все мыслимые режимы выделения, разнообразные линии и т.д., так и уникальные для Krita — мультикисть, «Умная заплатка» и прочие.

Фильтры

Для любителей преобразовывать свои фотографии до неузнаваемости путем наложения всевозможных художественных фильтров и применения визуальных спецэффектов в Krita предусмотрено все необходимое. Следует отметить наличие предустановленного плагина G'MIC, в котором содержатся сотни готовых фильтров и имеются инструменты для создания собственных экземпляров.

Удобный пользовательский интерфейс

Пользовательский интерфейс Krita выполнен с упором на максимальное удобство. Докеры и панели могут быть перемещены, изменены в размерах или убраны с рабочего пространства. Для быстрого вызова часто используемых инструментов можно создавать ярлыки и размещать их в удобном для художника месте. Настроенные рабочие пространства можно сохранять в файл, а затем подгружать их в любой момент.

Стабилизируемые кисти

К любой кисти можно применить один из стабилизаторов, который позволит сгладить мазки, возникающие в процессе дрожания руки. А при использовании специальных «Динамических кистей» имеется возможность рисования при использовании собственного формообразующего элемента.

Всплывающая палитра

При клике правой кнопкой мыши по любой области полотна на экране отобразится всплывающая палитра, в которой можно выбрать нужную кисть, настроить ее цвет и размер. Коллекцию кистей, отображенных во всплывающей палитре, можно изменить по своему усмотрению. Также в палитре присутствует функциональный элемент для вращения полотна.

Создание кистей

Один из основных упоров при создании редактора Krita был сделан на механизм создания пользовательский кистей. На данный момент в программе предусмотрено 9 уникальных инструментов создания кистей, в каждом из которых можно тонко настроить цвет, основную форму и форму мелких частиц, подобрать нужный визуальный фильтр и т.д. Созданные кисти также можно импортировать в файлы и добавлять в коллекцию всплывающей палитры.

Добавление чужих кистей

На специализированных форумах и сайтах можно встретить тысячи готовых кистей, созданных пользователями Krita. Любую из них всегда можно добавить в собственную коллекцию. А созданными и импортированными в файл кистами можно делиться самому.

Рисование в режиме «Обтекания»

Если требуется создать полотно с повторяющимся рисунком, проще всего это сделать в специальном режиме «Обтекания». В этом режиме изображение ссылается само на себя по осям X и Y, благодаря чему между разными его экземплярами стираются всякие границы. Это также освобождает пользователя от копирования и вставки размножаемого изображения.

Все возможности Krita невозможно перечислить в рамках обзорной статьи, лучше установить редактор и ознакомиться с ними самостоятельно.