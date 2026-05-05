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Krita

Krita

Бесплатный многофункциональный редактор растровых изображений

2,4 (8)
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Актуальная версия 5.3.1
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История изменений

Версия 5.3.1

  • Полностью новый текстовый инструмент. Текстовый движок переписан с нуля. Теперь текст можно редактировать прямо на холсте, размещать его внутри фигур или вдоль кривых, а поддержка OpenType позволяет использовать лигатуры и альтернативные символы профессионального уровня.
  • Новый инструмент «Нож» для вектора. Позволяет разрезать, разделять и соединять векторные фигуры, что особенно удобно для создания макетов страниц комиксов и другой сложной векторной работы.
  • Умная заливка с закрытием разрывов. Функция заливки больше не «вытекает» через маленькие разрывы в контурах. Она сама находит и закрывает их, значительно экономя время и нервы.
  • Панель инструментов для выделения. Часто используемые режимы выделения (прямоугольник, лассо, волшебная палочка и др.) вынесены в отдельную панель, что ускоряет переключение между ними и оптимизирует рабочий процесс.
  • Ускорение трансформации. Режим разрежения (режим, позволяющий плавно деформировать кисть) при трансформации стал работать значительно быстрее, делая процесс редактирования более плавным.
  • Также добавили фильтры для работы с цветом и прозрачностью, улучшили интеграцию с Photoshop (PSD), появилась запись процесса в реальном времени и поддержка расширенных форматов файлов для HDR-изображений.

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Оценки программы

2,4

8 оценок Оценок пока нет

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