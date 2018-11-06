SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги eMule

В данном списке представлены программы для замены eMule. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на eMule, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 10 программ

uTorrent Classic
uTorrent Classic

Версия 3.6

Программа для скачивания торрентов

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (41)
qBittorrent
qBittorrent

Версия 5.2.4

Программа (торрент-клиент) для скачивания и раздачи файлов в BitTorren-сетях

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (21)
BitComet
BitComet

Версия 2.22

Бесплатный торрент-клиент для Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (11)
Zona
Zona

Версия 3.0.0.0

Клиент для торрент-трекера ZONA

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (26)
MediaGet
MediaGet

Версия 3.01.3941

Бесплатный торрент-клиент с возможностью просмотра торрент-видео

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (29)
Shareman
Shareman

Версия 3

Программа для скачивания фильмов, музыки, игр, бесплатный файлообменник

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (83)
FrostWire
FrostWire

Версия 6.7.8

Бесплатный торрент-клиент для Windows с возможностью просмотра видео и прослушивания аудио

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
BitTornado
BitTornado

Версия 0.3.17

Бесплатный торрент-клиент для Windows с поддержкой командной строки

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (4)
DC++
DC++

Версия 0.868

Программа для скачивания файлов в сетях Direct Connect (хабы)

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
Vuze
Vuze

Версия 5.7.6.0

Программа (торрент-клиент) для скачивания и раздачи файлов в BitTorrent-сетях

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (3)