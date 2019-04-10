FrostWire — бесплатный торрент-клиент для Windows XP/Vista/7/8/10 (32/64 бит) с функцией поиска торрент-файлов и встроенным мультимедиа-плеером для предварительного просмотра фильмов и прослушивания музыки. Программа имеет поддержку русского языка.

Торрент-клиент FrostWire

Основная функция программы FrostWire — обмен файлами в пиринговых (P2P) сетях по протоколу BitTorrent. Торрент-клиент поддерживает скачивание торрентов как посредством импорта в него файлов с расширением «.torrent», так и путем добавления Magnet-ссылок. Кроме того, в приложении реализована функция создания собственных раздач. Пользователь сможет довольно легко подготовить файл или папку с любым количеством файлов к последующей раздаче другим пользователям торрент-клиента (и необязательно FrostWire, а любого другого).

Поиск файлов. В приложении FrostWire предусмотрена возможность поиска торрент-файлов по названию — достаточно вписать его в поисковую строку. Поиск данных осуществляется по различным торрент-трекерам — Zooqle, TorLock, Pixabay, LimeTorrents, FrostClick и другие. Для исключения из результатов поиска нежелательного/лишнего контента предусмотрена возможность применения фильтров по ключевым словам (раздачи, содержащие введенные пользователем ключевые слова, не будут отображаться в результатах).

Медиапроигрыватель. Одна из ключевых особенностей торрент-клиента FrostWire — наличие встроенного мультимедиа-плеера. Предназначен он для проигрывания скачиваемых пользователем видео и аудио-файлов разнообразных форматов в онлайн-режиме, т.е. до окончания загрузки. Кроме того, встроенный плеер может использоваться и как десктопный мультимедиа-проигрыватель.

В FrostWire даже предусмотрена специальная вкладка «Библиотека», в которую автоматически заносится хранящаяся на компьютере (и не только скачанная) музыка и видео. Пользователь также может создавать плейлисты и добавлять аудио- и видеофайлы в список избранного медиа.

В библиотеку помещается не только музыка и видео. В настройках программы к ней можно подключить любые имеющиеся на компьютере папки. Все содержимое данных каталогов также будет отображено в библиотеке в отсортированном по типам файлов виде — изображения, книги/документы, программы и т.д.

Раздача файлов через BitTorrent-сеть. При помощи FrostWire достаточно просто создавать собственные торрент-раздачи. Сделать это можно двумя способами:

Путем клика по иконке «Поделиться» рядом с именем файла в библиотеке. FrostWire моментально создаст magnet-ссылку на файл, разместив ее на сервисе «Maglnk.xyz». Далее эту ссылку можно отправить друзьям, выложить на сайте или странице в соцсети. До тех пор, пока программа на компьютере пользователя запущена (или кто-либо скачает раздачу и будет раздавать сам), файл будет доступен для скачивания. Использование мастера создания торрент-раздач. С его помощью можно раздавать не только отдельные файлы, но и целые папки любого размера. Мастер позволяет настраивать свойства DHT путем ввода адресов аннонсеров трекеров, а также указывать зеркала раздачи в сети. Все это позволяет любому интернет-пользователю находить и скачивать раздаваемые через FrostWire файлы, используя те или иные торрент-трекеры.

Дополнительный функционал. Торрент-клиент FrostWire имеет и другие полезные функции: