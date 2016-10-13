DC++ —программа для быстрого и безопасного обмена файлами в сетях P2P. Утилита поддерживает хеширование и функцию одновременного скачивания файлов из разных источников. Разрешается обмен данными по протоколам ADC и NMDC.
Приложение совместимо с операционной системой Windows, начиная от XP и новее. Для загрузки доступна полностью русская версия программы. Модель распространения утилиты — бесплатная. Не нужно покупать подписку или лицензию для получения полной версии софта.
Работа с программой DC++
После запуска утилиты откроется главное окно приложения DC++ во вкладке «Системный журнал». Здесь отображается лог всех действий, которые выполняет программа: название операции и время выполнения. В верхней части интерфейса располагается панель инструментов программы.
Основные инструменты, которые находятся на панели:
- Интернет хабы. В этом разделе программы DC++ находятся все доступные Интернет хабы. Список сортируется по названию, описанию, количеству пользователей, адресу, стране расположения и т.д. Под развернутым списком хабов доступна возможность применения фильтров для того, чтобы сузить круг поиска нужны хабов.
- Избранные хабы. Здесь располагаются хабы, которые пользователи добавляют список избранных.
- Пользователи. Здесь отображается список доступных пользователей для обмена файлами в сети P2P. Под общим списком пользователей можно установить фильтры поиска: искать только пользователей в сети, избранные и т.д.
- Управление загрузками. Следующие три элемента панели инструментов отвечают за управление загрузками: просмотр очереди файлов для скачивания, отображение списка уже завершенных загрузок, завершенные передачи файлов.
- Поиск. Этот инструмент используется для поиска файлов. Для этого нужно указать название файла в левом окне раздела. Чтобы сузить круг поиска можно указать размер файла, тип и установить дополнительные опции.
- Статистика сети. Здесь отображается подробная статистика состояния сети: текущая скорость загрузки и передачи файлов.
- Открыть папку закачек. Эта функция дает возможность пользователям утилиты DC++ открыть папку на компьютере, в которой расположены все загруженные файлы.
- Плагины. Инструмент используется для установки дополнительных модулей на программу, которые позволяют расширить базовый функционал приложения.