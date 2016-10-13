DC++ —программа для быстрого и безопасного обмена файлами в сетях P2P. Утилита поддерживает хеширование и функцию одновременного скачивания файлов из разных источников. Разрешается обмен данными по протоколам ADC и NMDC.

Приложение совместимо с операционной системой Windows, начиная от XP и новее. Для загрузки доступна полностью русская версия программы. Модель распространения утилиты — бесплатная. Не нужно покупать подписку или лицензию для получения полной версии софта.

Работа с программой DC++

После запуска утилиты откроется главное окно приложения DC++ во вкладке «Системный журнал». Здесь отображается лог всех действий, которые выполняет программа: название операции и время выполнения. В верхней части интерфейса располагается панель инструментов программы.

Основные инструменты, которые находятся на панели: