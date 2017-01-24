SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Lunascape

В данном списке представлены программы для замены Lunascape. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Lunascape, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 12 программ

Яндекс.Браузер
Яндекс.Браузер

Версия 26.10.0.1796

Быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (55)
Google Chrome
Google Chrome

Версия 155.0.8059.85

Самый популярный интернет-браузер в мире

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (70)
Firefox
Firefox

Версия 158.0

Быстрый и многофункциональный браузер

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (34)
SlimJet
SlimJet

Версия 42.0.3.0

Легкий интернет-браузер с антирекламой и другими полезными функциями

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (3)
Pale Moon
Pale Moon

Версия 32.4.1

Бесплатный браузер для Windows-ПК

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Opera Crypto Browser
Opera Crypto Browser

Версия 101.0.4843.43

Браузер с поддержкой технологий Web3 со встроенным криптокошельком

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
Firefox Developer Edition
Firefox Developer Edition

Версия 117.0b9

Браузер для веб-разработчиков

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (2)
Midori
Midori

Версия 0.5.11

Бесплатный браузер для Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Waterfox
Waterfox

Версия 56.2.6

Бесплатный браузер для Windows x64 на движке Firefox

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Min
Min

Версия 1.8.0

Интернет-браузер для Windows

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (8)
Microsoft Edge
Microsoft Edge

Версия 42.17134.1.0

Интернет-браузер от Microsoft

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
Internet Explorer 10
Internet Explorer 10

Версия 10.0.9200.20978

Старая версия Internet Explorer 10 для Windows

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (10)