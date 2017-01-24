В операционной системе Windows 8 устанавливается по умолчанию. Не совместим с Windows Vista и более ранними версиями.

Хотите использовать одну из последних версий браузера Internet Explorer? Установите Windows 8, Windows RT или Windows 7 c пакетом обновлений 1 (SP1), чтобы использовать Internet Explorer 10.

На смену всем Internet Explorer пришел новый браузер EDGE

Internet Explorer 10 – интернет-браузер, который по умолчанию поставлялся с операционной системой Windows 7. Эксперты признали, что эта версия браузера стала самой быстрой из всех, которые когда-либо выпускались компанией Microsoft. Он поддерживает более сотни языков, работает на 32- и 64-битных версиях операционных систем.

Разработчики обещают прирост в скорости почти на 20 процентов по сравнению с предыдущей версией. Также повысился уровень безопасности, была улучшена работа браузера на устройствах с сенсорными экранами. Выпуском этой версии Microsoft думает поднять популярность своего браузера, который всегда пользовался не самой лучшей репутацией.