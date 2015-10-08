Lunascape – универсальный браузер, работающий на базе нескольких движков и позволяющий свободно переключаться между ними.

Для открытия каждого сайта программа Lunascape автоматически подбирает оптимальный вариант движка и предлагает его пользователю. Инструмент обладает возможность закрепления наилучшего выбора за определенным сайтом при повторном его посещении. В случае возникновения неполадок Lunascape закрывает только ту вкладку, которая вызывает проблемы.

Программа поддерживает большую библиотеку плагинов и тем на любой вкус, а также функцию автозаполнения паролей и форм.