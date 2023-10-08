Pale Moon — веб-браузер на базе Goanna с открытым исходным кодом для операционных систем Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Это полностью бесплатное программное обеспечение. Интерфейс браузера не имеет перевода на русский язык, но его можно русифицировать, используя официальный аддон (инструкция приведена в конце обзора).

Браузер Pale Moon: функции и особенности

Pale Moon предлагает возможность просмотра веб-страниц в браузере, полностью созданном на основе собственного, независимо разработанного исходного кода, который был отделен от кода Mozilla Firefox. Разработчиками Pale Moon были отобраны и доработаны ключевые функции, проведена большая работа по оптимизации для улучшения стабильности браузера и удобства использования. При этом Pale Moon поддерживает тонкую настройку, а также установку расширений и тем.

Ключевые особенности и возможности браузера Pale Moon:

Тщательная оптимизация, обеспечившая стабильную и производительную работу браузера на современных многоядерных/многопоточных процессорах.

Веб-обозреватель создан на основе собственного оптимизированного механизма макетирования и рендеринга Goanna.

Высокая степень безопасности, обусловленная использованием кода платформы Mozilla, регулярными обновлениями, наличием дополнительных функции безопасности.

Возможность расширения функционала за счет установки XUL-расширений.

Соблюдение конфиденциальности: отсутствие рекламы, никакой телеметрии, шпионского ПО или сбора данных.

Знакомый многим пользователям, эффективный, полностью настраиваемый интерфейс.

Поддержка тем: полная свобода при изменении дизайна любого элемента.

Плавная и быстрая прорисовка страниц и обработка сценариев.

Высококачественные градиенты и шрифты по сравнению с другими механизмами рендеринга.

Поддерживает и, по словам автором, будет продолжать поддерживать плагины NPAPI, такие как Silverlight, Adobe Flash и Java.

Обширная и растущая поддержка существующих веб-стандартов.

Браузер поддерживается сообществом пользователей и является полностью некоммерческим программным продуктом.

Браузер Pale Moon, хотя и довольно близок по принципу работы к браузерам на базе Gecko, таким как Mozilla Firefox или SeaMonkey, основан на другом (разветвленном) механизме компоновки и предлагает другой набор функций. Он направлен на обеспечение строгого соблюдения сбалансированного набора официальных, общепринятых веб-стандартов и спецификаций при его реализации (с минимальным компромиссом) и намеренно исключает ряд функций и веб-API, чтобы обеспечить баланс между общим использованием, производительностью и техническими достижениями в интернете.

Pale Moon продолжит предоставлять сгруппированные кнопки навигации приличного размера, панель инструментов закладок, которая включена по умолчанию, вкладки рядом с содержимым страницы по умолчанию (легко переключаемые), а также функциональную строку состояния и большую свободу в настройке. Поддержка классических расширений XUL и тем также предоставляет пользователям мощные инструменты и возможности для изменения, расширения и управления браузером и его пользовательским интерфейсом.

Русификация браузера Pale Moon

Для установки русского языка в Pale Moon потребуется скачать русификатор с официального сайта (также приложен к архиву с инсталлятором):

Загрузите языковой пакет и сохраните его на компьютере в любом месте (русификатор представляет собой стандартное расширение XPI, используемое в браузере Mozilla Firefox).

Кликните правой кнопкой мыши по скачанному файлу в Проводнике и выберите пункт Открыть с помощью в контекстном меню. В окне с предложением выбрать приложение для открытия файла, выберите Pale Moon (если отсутствует в списке, кликните по кнопке Выберите приложение на компьютере и укажите путь до exe , который находится в папке установки браузера).

и укажите путь до , который находится в папке установки браузера). Подтвердите установку XPI-расширения в браузер. Это добавит языковой пакет в Pale Moon. Пока не нужно перезапускать Pale Moon.

Чтобы фактически переключиться на новый язык, также необходимо внести изменения в конфигурацию. Перейдите в редактор расширенной конфигурации (введите about:config в адресной строке и нажмите Enter).

в адресной строке и нажмите Enter). Используя поисковую строку, найдите параметр useragent.locale , для которого по умолчанию установлено значение en-US . Дважды кликните по нему, чтобы изменить.

, для которого по умолчанию установлено значение . Дважды кликните по нему, чтобы изменить. Введите ru (маленькими буквами) в отобразившееся окно и нажмите кнопку ОК .

(маленькими буквами) в отобразившееся окно и нажмите кнопку . После перезапуска браузер будет русифицирован.

Обратите внимание, русификатор, доступный для скачивания с этой страницы, подходит только для Pale Moon версий от 32.4.0a1 до 32.4.* (если браузер обновиться, к-примеру, до версии 32.5, русификатор, возможно, нужно будет переустановить, скачав актуальную версию по приведенной выше ссылке).