В данном списке представлены программы для замены Amazon Kindle. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Amazon Kindle, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Amazon Kindle.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Amazon Kindle, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Amazon Kindle. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Amazon Kindle, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 7 программ
Версия 26.002.22031
Программа для чтения и редактирования PDF-файлов
Версия 9.16.0
Программа для чтения, конвертирования и создания электронных книг
Версия 2.1.4
Программа для чтения электронных книг
Версия 9.6.5
Программа для чтения и конвертации книг
Версия 3.3.61
Чтение книг в электронном формате
Версия 2.5.110502
Программа для чтения электронных книг на компьютерах
Версия 2.0
Устаревшая электронная читалка