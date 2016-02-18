SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Amazon Kindle

В данном списке представлены программы для замены Amazon Kindle. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Amazon Kindle, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 7 программ

Adobe Acrobat Reader DC
Adobe Acrobat Reader DC

Версия 26.002.22031

Программа для чтения и редактирования PDF-файлов

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (13)
Calibre
Calibre

Версия 9.16.0

Программа для чтения, конвертирования и создания электронных книг

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (18)
FBREADER
FBREADER

Версия 2.1.4

Программа для чтения электронных книг

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (19)
ICE Book Reader Pro
ICE Book Reader Pro

Версия 9.6.5

Программа для чтения и конвертации книг

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Cool Reader
Cool Reader

Версия 3.3.61

Чтение книг в электронном формате

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (5)
ALReader
ALReader

Версия 2.5.110502

Программа для чтения электронных книг на компьютерах

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (7)
Haali Reader
Haali Reader

Версия 2.0

Устаревшая электронная читалка

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)