ICE Book Reader Pro – многофункциональная программа для работы с электронными книгами. С ее помощью можно просматривать электронные документы в различных форматах: TXT, RTF, DOC, HTML, популярного в России формата FB2 и других. Инструменты по управлению библиотеками позволят отсортировать книги по алфавиту, категориям и частоте просмотров.

Главная задача программы ICE Book Reader Pro – обеспечение удобного поиска книг и комфортного чтения. Доступны сглаженные цветовые гаммы фонов и шрифтов, а также удобная плавная прокрутка.

Ключевые возможности ридера: