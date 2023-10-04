ICE Book Reader Pro – многофункциональная программа для работы с электронными книгами. С ее помощью можно просматривать электронные документы в различных форматах: TXT, RTF, DOC, HTML, популярного в России формата FB2 и других. Инструменты по управлению библиотеками позволят отсортировать книги по алфавиту, категориям и частоте просмотров.
Главная задача программы ICE Book Reader Pro – обеспечение удобного поиска книг и комфортного чтения. Доступны сглаженные цветовые гаммы фонов и шрифтов, а также удобная плавная прокрутка.
Ключевые возможности ридера:
- Создание библиотеки на компьютере и управление книгами.
- Удобный поиск в каталогах по ключевым словам, авторам, названиям.
- Защита базы от нелегального использования.
- Комфортное чтение: плавный скролинг страниц, автоматическое распознавание прерываний и возобновление просмотра с места окончания чтения.
- Поддержка аудиокниг.
- Встроенный конвертер документов.
- Создание собственных книг, аудиокниг и видеокниг.